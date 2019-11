«Роскино» подвело итоги работы на AFM

В начале ноября в Лос-Анджелесе (США) прошел юбилейный 40-й Американский Международный Кинорынок − American Film Market (AFM), одно из главных событий года в киноиндустрии и крупнейший рынок Северной Америки. 9-й год подряд РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России выступило официальным партнером Кинорынка. В этом году более 7000 игроков мировой киноиндустрии представили на AFM свои компании. 375 компаний-экспонентов, в том числе 77 новых экспонентов из 22 стран, которые презентовали тысячи фильмов и проектов на разных этапах производства. Самое большое присутствие было из Соединенных Штатов – 160 компаний, затем Великобритания − 31, Франция − 26, Россия − 19, Южная Корея − 17, Германия − 12, Италия − 8, Румыния и Таиланд − по 8. На Кинорынке прошло более 400 показов 313 фильмов от 114 компаний-участников. Рекорд этого года − 80 мировых премьер.

В программе Американского Международного Кинорынка 2019 также состоялись десятки конференций, круглых столов, семинаров и презентаций. 10 ноября в рамках AFM РОСКИНО в партнерстве с Гильдией Продюсеров США и ассоциацией «Продюсеры без границ» организовало конференцию «Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке». В качестве спикеров в конференции приняли участие Стивен Биер – юрист, консультант по производству контента для индустрии развлечений, управляющий партнер компании Franklin, Weinrib, Rudell & Vassallo P.C, Стивен Адамс – продюсер, президент компании Alta Global Media. Модераторами выступили генеральный директор РОСКИНО, ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе и сопредседатель международного комитета Гильдии Продюсеров Америки, основатель ассоциации «Продюсеры без границ» продюсер Кайван Машаех.

Лейтмотивом конференции стала новость о подписании постановления о господдержке «организаций кинематографии, оказывающих услуги, связанные с производством иностранной аудиовизуальной продукции на территории России», благодаря которому иностранным производителям будут компенсировать от 30% до 40% затрат на съемки в России. Участники конференции подробно обсудили новую систему и связанные с ней перспективы развития совместного производства с российскими студиями. Были рассмотрены такие актуальные вопросы, как специфика съемок в России, опыт межгосударственного партнерства в киноиндустрии, жанры контента, которые имеют высокие шансы для преодоления границ для привлечения глобальной аудитории и многие другие вопросы, касающиеся глобализации съемочного процесса.

Российские кинокомпании на American Film Market 2019 в отеле Loews Santa Monica собрал объединенный стенд ROSKINO – Russian Cinema Worldwide. Традиционными участниками стенда стали – All Media, «Планета Информ», Mirsand Тимура Бекмамбетова, киноконцерн «Мосфильм» и другие производственные и прокатные студии из России. Также был представлен обновленный каталог Международного передвижного кинорынка DOORS, в который вошли более 40 разножанровых российских проектов производства 2018/2019 гг.

Компания «Планета Информ» представила на рынке в Санта-Монике фильмы КОМА (реж. Никита Аргунов), РОБО (реж. Сарик Андреасян), ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ (реж. Владимир Хотиненко), а также новый фильм-биографию КАЛАШНИКОВ (АК-47) (реж. Константин Буслов). «Рынок прошел для нас очень плодотворно, − говорит Анастасия Баньковская, директор международных продаж ГК «Планета Информ». − В ходе рынка мы подписали следующие сделки: фильм КОМА был продан во Францию и Италию, РОБО – в Италию, АК-47 – во Францию, Японию, ЛЕНИН – в Японию. Картину НЕПРОЩЕННЫЙ приобрела Латинская Америка. Также в ближайшие 2 недели будут досогласованы и другие сделки на три основных проекта. Суммы сделок будут подведены позже».

Компания «All MEDIA» презентовала на AFM свои новые фильмы. На рынке были начаты и продолжаются переговоры по боевику ГЕРОЙ (реж. Карен Оганесян) с Францией, Италией и Америкой. По картине СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (реж. Алексей Козлов) ведутся переговоры с Италией, по результатам рынка фильм был продан в Китай и Тайвань. Также байеры многих территорий рассматривают триллер ДВОЕ (реж. Тимофей Жалнин). Между тем, Великобритания приобрела картину ТОБОЛ (реж. Игорь Зайцев). «Было проведено около 40 встреч. Основные территории – Франция, Италия, Америка, Япония, Корея, Испания, Китай, − рассказывает Жанна Шахшаева, руководитель международного отдела компании All Media. − Хотя многие гости рынка жаловались на то, что он сильно уменьшился в объемах, у нас на стенде РОСКИНО работа кипела с утра до вечера. Ведь все байеры отмечают высокое качество российского контента, в том числе фильмов из нашего каталога. Наша цель − дальше держать эту планку качества».



Дистрибьюторская компания Mirsand Ltd в рамках Американского кинорынка презентовала новый проект продюсера Тимура Бекмамбетова, находящегося в стадии производства − ФАУ (реж. Дмитрий Киселев). Картина основана на реальных событиях. Это история летчика, удостоенного звания Героя Советского Союза. Во времена Великой Отечественной войны он совершил побег из фашистского плена на угнанном самолете, захватив с собой секретное оружие врага. «Партеры из Прибалтики и Франции готовы закрывать сделку на основании предоставленного сценария и репутации нашей производящей компании, совсем недавно ещё реализовывавшей премьерные права на фильм ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, − рассказывает Валерия Добролюбова, глава отдела продаж Mirsand Ltd. − Партнеры из Азии и Центральной Европы с нетерпением ждут первых промо материалов, чтобы продолжить переговоры, в отношении закупки прав на фильм». Общая сумма первых продаж проекта по итогам AFM составила около $125 тысяч.

