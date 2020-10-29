«Роскино» подвело итоги конкурса продюсеров на участие в EAVE ON DEMAND IN RUSSIA

«Роскино» подвело итоги конкурса на участие в престижной образовательной программе по копродукции EAVE ON DEMAND IN RUSSIA. Обучение с ведущими международными экспертами пройдут семь российских продюсеров. Отбор проектов осуществлял уполномоченная комиссия, в состав которой вошли: председатель Правления Ассоциации продюсеров Сергей Сельянов, генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова, начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов Министерства Культуры РФ Леонид Демченко, генеральный продюсер компании «Метрафильмс» Артем Васильев, генеральный продюсер кинокомпании «Коктебель» Роман Борисевич и куратор и идеолог EAVE ON DEMAND Наталья Дрозд.

Проект EAVE ON DEMAND IN RUSSIA разработан специально для российских продюсеров художественных фильмов, желающих работать на международных рынках, совместно с ведущей европейской организацией, занимающейся профессиональным обучением и разработкой продюсерских тренингов EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) при поддержке Министерства Культуры РФ.

Победителями конкурса стали Ксения Летовa (New People Film Company), Элина Касаткина (Sunrise Pictures LLC), Марина Наумова (Garpastum Pictures), Катерина Михайлова (Vega Film), Полина Шлихт (Monumental Pictures), Янна Буряк (Mimesis) и Жанна Шахшаева (All Media Company).

Ксения Летова представляет проект НАВОДНЕНИЕ (The Flood). Это полнометражная кинокартина по мотивам повестей Е. Замятина «Наводнение» и «Север», поднимающая актуальные для современной Европы вопросы гендерного равенства, отношения к женщине. Автор сценария и режиссер фильма Иван Твердовский хорошо известен европейским зрителям. По словам Ксении, «работа над этим проектом является в своем роде дебютом, поскольку ранее я хоть и работала над полнометражными картинами, это первый проект, создаваемый в сотрудничестве с иностранными партнерами».

Элина Касаткина представляет проект ФАНАТКА (The Fan). В нем затронута проблема противостояния поколений, отношений различных социальных групп и субкультур, а также редкая тема - фанатизм, ложные иллюзии и кумиры среди молодежи. Элина Касаткина является также продюсером ряда короткометражных и документальных фильмов, которые были показаны на российских и международных фестивалях и телевидении. В настоящее время заканчивает обучение в области кино и аудиовизуального искусства в Университете Новая Сорбонна (Париж), стажировалась в Квебекском Университете в Монреале (Канада). Элина подчеркнула, что программа EAVE ON DEMAND IN RUSSIA станет серьезной отправной точкой и позволит не только применить все полученные и знания как в России, так и за рубежом, но и достойно представить российских продюсеров и свой проект на международной площадке.

Марина Наумова представляет проект ДЕЛО БЕЙЛИСА (Beilis Case). В основе фильма − реальные события, которые произошли в Киеве в 1912-ом году, но картина не является дотошной реконструкцией событий дела Бейлиса. Это скорее модернистский кинороман, в котором известные люди и события смешиваются с сюжетными допущениями, героями, которых не было в реальности, даже с элементами гротеска. Фильм рассказывает о том, как жуткое, но, в общем, тривиальное убийство превратилось в важное социальное и политическое событие. Для Марины, которая сейчас работает продюсером девелопмента кинокомпании Garpastum Pictures, путь в кино начался пять лет назад, она работала в сфере короткометражного и полнометражного кино, имеет опыт talent-скаута и сценарного агента.

Катерина Михайлова представляет проект СТРАНА САША (The Land Named Sasha), который затрагивает тему жизни российских подростков и фокусируется на тех проблемах и вызовах, которые актуальны для целого поколения детей, многие из которых воспитаны в неполных семьях с нелегким «наследием» советского прошлого и сложных 90-х. Катерина Михайлова, основатель Vega Fillm, работает в сфере кинопроизводства более шести лет. В ее фильмографии уже четыре успешных совместных проекта копродукции с Европой. Мировая премьера ее последней работы в качестве продюсера (КОНФЕРЕНЦИЯ, реж. Иван Твердовский) состоялась в рамках Дней Венеции в сентябре 2020 года.

Полина Шлихт представляет проект ГОРОД ПТИЦ (City of Birds). Основные темы картины − жизнь-пережидание на полустанке времени между прошлым и будущим, между покинутой родиной и родиной новой, еще не обретенной, а также любовь безвременная и вневременная. Полина Шлихт начала карьеру в кинобизнесе в 2014 году, с 2015 года возглавляет Monumental Pictures. Помимо кинопроизводства, она также занимается закупкой фильмов и сериалов для стран СНГ.

Янна Буряк представляет проект БЕЛЫЙ ПАРОХОД (The White Ship). Это история любви, которая разворачивается на фоне перестройки, слома времЕн; проект о поиске национальной идентичности, о битве прошлого и будущего, о поиске истинного пути. Янна Буряк является основателем компании Mimesis и агентства Vostok, специализируется в международной копродукции в сфере авторского кино и имеет опыт коллаборации с Францией, Германией, Италией, Бразилией, Грецией и Великобританией.

Жанна Шахшаева представляет проект ЧАО (Ciao). Тема фильма вращается вокруг взаимоотношений двух стран – России и Италии. Комедия посвящена любви и отношениям, которым не страшны стереотипы, расстояния, разница в культуре и менталитете. Опыт работы Жанны в кино − более 15 лет, из которых 8 лет она посвятила работе в компании All Media Company, как руководитель международного отдела и продюсер.

Основной тренинг EAVE ON DEMAND IN RUSSIA состоится 16-18 ноября 2020 г. в Москве в компании «Роскино» (в связи с тем, что было отобрано семь проектов, организаторы решили продлить обучение еще на один день). Благодаря онлайн-трансляции российские продюсеры смогут принять участие в семинарах и лекциях иностранных профессионалов индустрии. Также планируются две лекции на базе площадки «Московской Школы Кино».

По итогам программы ряд участников получат возможность представить свои проекты полнометражных фильмов на одной из крупнейших бизнес-площадок аудиовизуального контента в Северной Европе − Industry@ Tallinn&BalticEvent в конце ноября.

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29.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскино