В Российском павильоне в Каннах обсудили тенденции мировой киноиндустрии

В Российском павильоне на 72-м Каннском кинофестивале прошла панельная дискуссия Global Film Showcase, организованная «Роскино», Cloud 21 International и Kultura PR International. Ведущие специалисты в сфере кинематографии обсудили тенденции международной киноиндустрии. Дискуссию модерировала кинопродюсер и международный журналист Айлин Таска (Indie Entertainment Magazine). В качестве спикеров своим опытом поделились: генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, режиссер и исполнительный продюсер Principle Deception Джейми Ланди, исполнительный продюсер фильма Tattoo Дена Рассам, режиссер и продюсер Melody Productions Эллисон Мелоди.

Прошлогодняя панельная дискуссия имела большой успех, поэтому в этом году традиция была продолжена. Мероприятие открылось показом роликов, демонстрирующих кейсы компаний, которые представляют спикеры, в частности, видео, которое посвящено истории создания и становления компании «Роскино», уже 95 лет занимающейся поддержкой национального кино на мировом рынке.

Екатерина Мцитуридзе подняла важные темы финансирования проектов, важности копродукции между странами и поддержки молодых и перспективных продюсеров и режиссеров: «Главная цель «Роскино» – открывать двери в международное сообщество для российской киноиндустрии, имеющей долгие и славные традиции еще с советского периода. В этом году на Каннском кинофестивале в конкурсных программах представлено четыре российских фильма. Для нас очень важно поддерживать начинающих режиссеров, помочь им сделать первый шаг в киноиндустрии, показать, что мир не заканчивается внутри Садового кольца. Каннский фестиваль в этом смысле – самый демократичный и открытый из всех главных фестивалей мира. Вчера в Российском павильоне мы представили альманах Global Russians (совместно со «Сбербанком») из шести одноминутных фильмов: их объединяет одна тема – «Милосердие – капитал будущего», но получились они абсолютно разными по своему воплощению. Несколько лет назад, кстати, в этой же программе дебютировал в Канне Кантемир Балагов, чей фильм ДЫЛДА в этот раз отобран в программу «Особый взгляд». Также на днях в Российском павильоне были представлены проекты молодых продюсеров с высоким потенциалом для копродукции, и у каждого из них уже есть предложения о сотрудничестве. Но свою миссию мы видим в первую очередь в позиционировании на международных рынках перспектив российской индустрии».

Продолжая тему поддержки молодых, Джейми Ланди напомнил, что работал в совершенно разных отраслях − от моды до машиностроения, а начинал свою карьеру в модельной индустрии, работая с такими топ-персонами мира моды, как Кейт Мосс, Марио Тестино, Брюс Вебер и многими другими. Ланди рассказал, что его любовь к кино началась еще в детстве, когда они вместе со всей семьей собирались для просмотра фильмов. Сейчас он всецело нацелен на производство фильмов своей компании Full Circle. Последние его проекты: драма о Второй мировой войне Principle Deception и хоррор Evie. Он рассказал об особенностях работы над своими проектами, технологиях, которые использует в процессе съемок, а также поделился источниками вдохновения для каждого фильма.

«Меня всегда вдохновляли классики мирового кинематографа, например, Джордж Лукас. То, как он работал с картинкой и музыкой – просто невероятно. Для меня музыка играет одну из самых важных ролей в каждом фильме, благодаря ей можно максимально наладить связь с аудиторией, она лучше всего передает настроение и даже характер каждого персонажа. Именно поэтому хочу заметить, что к своим фильмам мы пишем музыку исключительно сами», − рассказал Ланди.

Иранский режиссер Дена Рассам рассказала гостям павильона о сложностях работы в ее стране. Она − дочь известного режиссера и продюсера Масуда Рассама, начинала свою карьеру в рекламе и сериалах. Образование Рассам получила в Новой Зеландии, где жила и училась с 13-летнего возраста, но затем ей пришлось вернуться в Иран из-за смерти отца. Ее дебютом как продюсера и режиссера стала короткометражная лента Zan, которая вышла в прошлом году. А уже следующий проект – Tattoo – получил награду «Хрустальный медведь» как лучший короткометражный фильм на Берлинском международном кинофестивале.

На вопрос Екатерины Мцитуридзе о том, собирается ли Дена работать в Иране или планирует вернуться в Новую Зеландию, Рассам ответила, что оставаться в Иране не собирается, так как, к сожалению, не считает, что в ближайшее время в ее родной стране что-то изменится к лучшему.

Тема социальной справедливости, прав человека и общественного здравоохранения была поднята в выступлении Эллисон Мелоди, которая работает в этой области уже 12 лет. В данный момент она работает над документальным фильмом Food Heals о людях, использующих питание и альтернативную медицину, чтобы излечить себя от хронических и смертельных заболеваний.

«Я стала изучать здоровый образ жизни и правильное питание после смерти родителей от рака. Я поняла, что от любых болезней излечиться вполне реально, если подходить к этому правильно. В моем документальном фильме Food Heals на примере абсолютно разных историй показано, что чудо исцеления возможно. Моя страсть к фильмам, фитнесу и правильному питанию также вылилась в подкаст Food Heals», − рассказала гостям Мелоди.

Участники дискуссии сошлись на том, что в современном мире становится все больше возможностей найти своего зрителя. Екатерина Мцитуридзе обратила внимание на то, что международное сотрудничество в современном мире становится все более распространенным и естественным: благодаря Интернету, социальным сетям, стало возможно находить близких по духу людей в любой стране мира. Дистрибуция кино и медиа также во многом переместилась в Интернет, что приводит к большей доступности. Поэтому, как сказала в завершение встречи Айлин Таска, важно помнить о том, что несмотря на все проблемы, прогресс не остановить, и профессионалам киноиндустрии надо всегда это учитывать.

Российское присутствие на 72-м Каннском кинофестивале и Marché du Film организовано «Роскино» при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Министерства культуры РФ.

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22.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО