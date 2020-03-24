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«Роскино» попросило финансовой поддержки российского контента на международных рынках

Важность продаж проектов за рубеж сейчас значительно возросла

«Роскино» попросит профильные ведомства и Российский экспортный центр (РЭЦ) оказать финансовую поддержку участию российских производителей и дистрибьюторов контента в международных кинорынках. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу компании Евгению Маркову. 

«Сейчас прорабатываются разные варианты проведения Marche du Film − кинорынка, который проходит вместе с Каннским кинофестивалем. Обсуждается вариант проведения его в онлайн-формате, − сказала Маркова. − Для России и российских экспортеров крайне важно быть представленными на этом рынке в этом году независимо от того, в каком формате он будет проходить». 

Во времена нестабильности, вызванной развитием пандемии коронавируса COVID-19 и ростом курса иностранной валюты, важность экспорта российского контента возрастает. Благодаря курсовой разнице, продажи фильмов, сериалов и форматов за рубеж становятся ключевым источником дохода и могут помочь кинокомпаниям и продюсерским центрам как-то смягчить колоссальные потери на внутреннем рынке, вызванные закрытием кинотеатров и невозможностью заработка в кинопрокате. 

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24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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