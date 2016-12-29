Международные продажи прав принесли российскому кино более $19 млн

Общая сумма продаж национальных фильмов на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide по итогам 9 кинорынков в 2016 году составила $19.6 млн. Об этом сообщается в отчете организации, распространенном сегодня. В 2016 году РОСКИНО при поддержке Министерства Культуры России и в партнерстве с ПАО «Аэрофлот» организовало 11 мероприятий в 7 странах мира, представив на ведущих международных кино и телерынках 55 российских кино- и телепроизводящих и сейлс- компаний. В общей сложности было презентовано 76 национальных фильмов и телевизионных сериалов.

Представители РОСКИНО и российские продавцы контента провели более 2500 встреч и деловых переговоров с профессионалами индустрии: дистрибьюторами, директорами сейлс-компаний, международных фестивалей и рынков. РОСКИНО и российские проекты в международных и российских печатных и электронных СМИ упоминались более 540 раз. Посещаемость стендов ROSKINO – Russian Cinema Worldwide и мероприятий в рамках фестивалей составила около 22 тысяч человек.

«Результаты нашей работы – это следствие кропотливого и профессионального труда всей команды РОСКИНО. В 2016 году мы впервые получили поддержку Министерства культуры и, надеюсь, увидев впечатляющие итоги на международном направлении при скромных финансовых вложениях, Министерство найдет возможность увеличить объем господдержки, – говорит генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. – Международные рынки в последние годы стали играть большую роль для кассовых сборов всех стран, включая Соединенные Штаты. И Россия, увеличивая свое присутствие в мировом кинопрокате, имеет все шансы на успех. Для этого нужна существенная финансовая поддержка государства. Мы, по примеру Франции, Китая, Германии и многих других стран, должны не только охватывать рынки и фестивали, но и заниматься маркетингом каждого национального фильма в международном прокате».

Совокупный бюджет 9 стендов ROSKINO – Russian Cinema Worldwide за аренду, дизайн, застройку и техническое оснащение за 2016 год составил $520 тысяч (по среднегодовому курсу валюты – около 36 млн рублей). Рекламный бюджет на продвижение фильмов на 9 международных рынках составил более $200 тысяч (по среднегодовому курсу валюты – около 14 млн рублей).

Сборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 100%. В 2015 году 20 российских фильмов собрали $17 млн, в 2016 году - $35 млн.

29.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО