Роскомнадзор почистил Сеть от пиратских копий «Т-34»

Роскомнадзор провел ряд мероприятий по удалению из Интернета нелегальных копий фильма Т-34. Ведомство обнаружило 195 интернет-страниц пиратских ресурсов с фильмом, и после уведомления службы владельцы 171 ресурса самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию регулятора.

По обращению Роскомнадзора и после решения суда операторы заблокировали доступ к 11 страницам сайтов, владельцы которых не удалили копии фильма самостоятельно. Судьба еще 13 интернет-ресурсов решается: ожидается, что копии Т-34 будут удалены оттуда в ближайшее время или сайты будут заблокированы.

Т-34 появился в кинотеатрах 27 декабря 2018 года. На данный момент в активе ленты не менее 1,85 млрд рублей, прокат продолжается. О сроках появления фильма на легальных онлайн-площадках в Интернете пока ничего не известно.

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17.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС