Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работы кинотеатров

Роспотребнадзор ответил на запрос Министерства культуры, Ассоциации владельцев кинотеатров и не входящих в нее крупных киносетей, разработать свод рекомендаций для работы в период пандемии. Его появление помогло бы кинотеатрам быстрее вернуться к работе и обеспечить безопасность для персонала и зрителей. Сегодня рекомендации, наконец, появились.
В перечне нашлось место 28 пунктам. Кинотеатрам рекомендовано максимально ограничить хождение наличных денег, а также контакты персонала со зрителями. Предполагается, что для продажи кинобилетов приоритетным должно стать использование онлайн-инструментов или автоматов на территории кинотеатра. Для продаж ассортимента кинобара, по возможности, нужно использовать вендинговые автоматы. Крайне рекомендовано использование бесконтактных способов проверки билетов при пропуске зрителей в залы − сканеров, считывателей штрих-кодов и тому подобных устройств.
Часть рекомендаций касается организации киносеансов. В частности, отмечено, каждый сеанс должен начинаться не ранее, чем через 30 минут после окончания предыдущего, чтобы обеспечить качественную и тщательную уборку и дезинфекцию залов, а также их проветривание. О том, как правильно дезинфицировать залы и какие средства применять, Роспотребнадзор отметил в отдельных пунктах рекомендаций.
Чтобы избежать скопления зрителей в фойе площадки численностью от 1 до 6 залов обязаны установить время начала сеансов с разницей не менее 15 минут, а более крупные мультиплексы − с разницей не менее 10 минут. Запускать зрителей в залы нужно начинать за 15 минут до сеанса. Зрителям в кинотеатре рекомендовано носить маски. Рассадка в зале − не менее 1 метра друг от друга. Впрочем, последнее не распространяется на членов одной семьи, либо людей, проживающих вместе. Кроме того, кинотеатры обязаны всеми доступными способами информировать зрителей о необходимости соблюдения правил социального дистанцирования.
С полным списком рекомендаций вскоре можно будет ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. В организации напомнили, что решение об открытии кинотеатров должны приниматься главами регионов страны в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.
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