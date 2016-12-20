У России появилось соглашение о сотрудничестве с Китаем в сфере кино

Проект соглашения о сотрудничестве с Китаем в кинопроизводственной сфере одобрен правительством России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Проект регулирует статус совместных кинопроектов, доли финансовых вложений обеих сторон и участие в таких фильмах третьей стороны.
Так, согласно тексту проекта, кинокартины совместного российско-китайского производства будут получать статус «национального фильма», что будет давать им те же преимущества, что имеет национальное кино по законодательству каждой из сторон. Стороны могут участвовать в финансировании картины с разной степенью вовлеченности в бюджет, обеспечивая его на суммы от 20% до 80%. При этом допускается и участие продюсера из третьей страны с вкладом не более 30% средств. Совместные ленты должны будут выпускаться в двух вариантах: на русском и китайском языках.
В распоряжении кабмина говорится: «Поручить Минкультуры России провести с участием МИДа переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение».
20.12.2016 Автор: Артур Чачелов
Источник: Газета.Ru
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