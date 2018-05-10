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В Каннах открылся Российский павильон

Его организатором выступила компания «Роскино»

9 мая в Village International в Каннах состоялось открытие Российского павильона, который уже одиннадцатый год подряд официально представляет страну на фестивале и Кинорынке, являясь единым информационным центром наших кинематографистов и универсальной площадкой для продвижения российского кино на международном рынке.

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, а также участники различных мероприятий павильона. Cреди гостей на официальном открытии Российского павильона были как российские кинематографисты, которые приехали в Канны для презентации проектов и поиска партнеров, так и отборщики кинофестивалей, представители международных и российских печатных и электронных СМИ, отечественные продюсеры, а также ведущие российские журналисты и многие другие их международные коллеги. Гостей мероприятия приветствовал генеральный директор Каннского кинорынка Жером Пайар.

«Мы горды тем, что нашли в этом году в себе кураж и силы быть здесь и представлять нашу страну, несмотря на происходящие в мире события, – сказала Екатерина Мцитуридзе. – Мы особо благодарны Каннскому фестивалю, за то что сразу пять наших картин включены в различные программы смотра. Думаю, в ближайшие годы сложно будет держать эту планку, но мы будем стараться».

«Очень приятно присутствовать на открытии Российского павильона, что стало доброй традицией, –  отметил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. – Российское кино в прошлом году показало выдающиеся результаты, и продолжает тенденцию в начале этого года. В этот раз на площадке павильона мы с радостью представим англоязычное исследование Российская киноиндустрия 2017. Огромное спасибо «Роскино» за площадку и системную работу по продвижению отечественного контента. Павильону – удачной работы! Мы очень верим в российское кино».

В программе Российского павильона-2018:

– Презентация первого сериала для мобильных телефонов «1968.digital». Проект представят автор идеи, основатель проекта, известный журналист, сценарист и режиссер Михаил Зыгарь, продюсер Тимур Бекмамбетов и автор идеи, основатель проекта, исполнительный продюсер Карен Шаинян.

– Презентация проекта КРОЛИЧЬЯ ЛАПА. Фильм представят режиссер Нана Джорджадзе, продюсер Юлия Соболевская и сценарист Ирина Марийчук.

– Шоу-кейс компании «58,5 Продакшн». Проект ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА представят продюсер Алексей Гуськов и актер Игорь Угольников.

– Шоу-кейс студии «Военфильм». Проекты ИЛЬИНСКИЙ РУБЕЖ и УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ представят генеральный продюсер Игорь Угольников, креативный продюсер Евгений Айзикович и продюсер, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

– Презентация Кинокомиссии Москвы. Проект представят заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов, генеральный директор «Роскино», автор проекта «Москва в движении» Екатерина Мцитуридзе, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы Евгений Герасимов, генеральный директор ГБУК «Московское кино», ответственный секретарь Московской Кинокомиссии Светлана Максимченко, фотограф, соавтор проекта «Москва в движении» Антон Ланге, международный отдел Московской Кинокомиссии Валерий Купеев. Ожидается присутствие почетных гостей презентации – исполнительного вице-президента AFCI Джесс Коноплиа, главы Парижской кинокомиссии Mission Cinéma Мишеля Гомеса, кинокомиссионера Лондонской кинокомиссии Джеймса Уоллера.

– Шоу-кейс компании «Большое кино». Драму НЕПРОЩЕННЫЙ представят режиссер Сарик Андреасян, актер Дмитрий Нагиев, продюсер Гевонд Андреасян и продюсер Армен Ананикян.

Кроме того, российские кинокомпании в рамках кинорынка Marché du Film объединит стенд ROSKINO – RUSSIAN CINEMA WORLDWIDE, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Правительства Москвы и главного национального авиаперевозчика ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии».

10.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО

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