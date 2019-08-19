Россия будет тратить по 1,5 млрд рублей в год на рибеты зарубежным кинокомпаниям

Программа компенсации затрат иностранцам за съемки кино в нашей стране будет запущена в третьем квартале 2019 года. Об этом замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил «РИА Новостям». Информацию подтвердил президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и поделился подробностями.

Программа рассчитана на четыре года. До конца 2019-го на рибейты планируется выделить 70 млн рублей. В 2020 году на эти цели бюджет потратит уже 700 млн рублей, а в 2021-м и 2022 годах сумма будет увеличена до ежегодных 1,5 млрд. Зарубежным компаниям будут компенсировать от 30% до 40% расходов.

«Осенью это может заработать, мне буквально вчера пришел проект постановления на 70 страницах, сейчас мы вносим последние штрихи... , − рассказал Сельянов. Его слова приводит «РИА Новости».

Оператором программы станет российский экспортный центр, который создаст экспертную группу, в которую войдут представители Минкультуры и отрасли. Субсидию смогут получать создатели как художественных, так и документальных фильмов, а также мультфильмов и сериалов. Предполагается, что субсидии можно будет получить на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудио-оборудования; на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство; на оплату услуг персонала (граждан РФ).

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19.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости