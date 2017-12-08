Предварительные данные четверга: «Легенда о Коловрате» осталась первой

На первом месте российского кинопроката по итогам вчерашнего дня осталась российская картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 15,5-16,5 млн рублей. Таким образом падение сборов относительного первого дня проката составило чуть менее 50%. В свой второй уикенд релиз претендует на 135-145 млн рублей.

Среди новинок нынешнего уикенда лидером стал хоррор СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (UPI). В его активе около 12 млн рублей, что меньше по сравнению с недавними КОМАТОЗНИКАМИ (16,3 млн), но в два раза больше, чем у ПРОЧЬ (5,7 млн). В свой первый уикенд релиз идет на 68-73 млн рублей.

Комедия ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 (VLG) идет на существенно больший результат по сравнению с первой частью франшизы. За вчерашний день релиз освоил около 8,5-9 млн рублей, что может дать 58-63 млн рублей за весь уикенд. Прошлогодний релиз освоил на старте 32 млн рублей, а за все время – 66 млн рублей.

Российская драма ЖГИ! (WDSSPR) освоила 1,1-1,2 млн рублей за минувший день, чего хватило для попадания в первую десятку. За первые четыре дня проката релиз может освоить 10-11 млн рублей.

08.12.2017 Автор: Андрей Белый