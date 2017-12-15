Предварительная касса четверга: «Последние джедаи» стартовали слабее «Пробуждения силы»

Новым лидером российского кинопроката с большим отрывом стали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, релиз собрал около 95-98 млн рублей на территории России. Это на 44-46% меньше по сравнению с результатом ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ (178 млн) в декабре 2015 года, но в то же время на 62-64% превосходит показатели ИЗГОЯ-ОДИН (60 млн) в прошлом году.

Ключевым будет прирост сборов в субботу, поскольку ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ отчасти можно считать и семейным проектом. В случае удачного стечения обстоятельств, вполне возможен результат в 560-580 млн рублей за уикенд.

Среди других новинок уикенда наибольшую кассу освоила российская комедия НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (CP), в активе которой 3-3,2 млн рублей за четверг. К концу воскресенья сборы проекта могут увеличиться до 24-26 млн рублей.

Хоррор ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (EXP) претендует на 13-14 млн рублей за уикенд, благодаря сборам в 2,2-2,3 млн рублей за четверг. Историческая драма ВИКТОРИЯ И АБДУЛ (UPI) собрала около 1,6 млн рублей за вчерашний день, что может дать 12 млн рублей к концу уикенда. Примерно на такой же результат претендует семейная картина САНТА И КОМПАНИЯ (MG), которая за четверг освоила чуть больше 0,9 млн рублей.

15.12.2017 Автор: Андрей Белый