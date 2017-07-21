Предварительная касса четверга: «Дюнкерк» стартует скромнее прогнозов

Кинопрокатный рынок по-прежнему пребывает в летней спячке и даже такой громкий, во всех смыслах, релиз как ДЮНКЕРК (CAO), не смог его расшевелить. Лента Кристофера Нолана стала лидером четверга, но выступила заметно слабее прогнозов. По предварительным и неофициальным данным, первый день в российском прокате принес фильму 35-37 млн рублей. Это значит, что к концу уикенда, если не произойдет чего-то сверхъестественного, картина сможет получить не больше 150-155 млн. Это лишь немногим больше, чем было у военной драмы ЯРОСТЬ с участием Брэда Питта почти три года назад.

Даже несмотря на отсутвие мощных конкурентов, заметно упали сборы лидера прошлой недели – фантастической экшн-драмы ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (FOX). По предварительным данным, она потеряла около 68% от сборов прошлого четверга. Лента получила примерно 20 млн рублей, а значит к концу уикенда ей светит только 95 – 97 млн.

Нечем похвастаться и остальным новинкам. Впрочем, хоррор УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ (MG) и экшн ОВЕРДРАЙВ (VLG) хотя бы идут в рамках ожиданий. Релиз Megogo, судя по предварительным данным, за четверг собрал около 7,9 млн и к концу выходных сможет претендовать на 31-34 млн рублей. Новинка от «Вольги» в свой первый день в прокате, по неофициальным данным, пришла к финишу с 4,6 – 4,8 млн, а значит за весь уикенд может рассчитывать на 22–24 млн.

Ничего выдающегося пока не удалось показать мультфильму ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА (LUX), у которого за четверг, по предварительным и неофициальным данным, набежало чуть больше 1 млн рублей. Даже если предположить, что основная аудитория этого немецкого анимационного проекта придет в кинотеатры на выходных, общие сборы уикенда для него, скорее всего, вряд ли превысят 7–9 млн. рублей. В топ-10 по итогам четверга могут попасть комедия БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ (CPRG) и триллер БЕРЛИНСКИЙ СИНГДРОМ (PRVZG). По предварительным и неофициальным данным, их кассовые сборы сосредоточенны вокруг 0,5 млн рублей, только у первого эта планка слегка превышена, а у второй до нее почти добрался.

21.07.2017 Автор: Артур Чачелов