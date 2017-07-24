Предварительная касса уикенда: «Дюнкерк» возглавил слабейший уикенд лета

В российских кинотеатрах в прошедший уикенд было немноголюдно. За четыре общие кассовые сборы не преодолеют и рубеж в 500 млн рублей. Это второй с конца результат в текущем году (ниже бокс-офис был только в конце апреля).

Новым лидером стала картина Кристофера Нолана ДЮНКЕРК (САО). В ее активе, по предварительным и неофициальным данным, около 138-143 млн рублей на территории России. Фильм показал точно такой же результат, как и ЯРОСТЬ в 2014 году (140,2 млн рублей). СОЮЗНИКИ в декабре прошлого года освоили на старте 108,5 млн рублей.

УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ (MG) заработал в первый уикенд около 34-36 млн рублей. Это один из лучших стартов среди зарубежных независимых ужастиков за последние два года. Примерно на таком же уровне в свое время стартовала КУКЛА (33,3 млн).

ОВЕРДРАЙВ (VLG) собрал за отчетный период примерно 22-23 млн рублей и расположился на шестой строчке чарта.

24.07.2017 Автор: Андрей Белый