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Предварительная касса уикенда в России: «Оттенки» стартовали лучше предыдущей части

Следом идут три российские картины

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI) уверенно заняли первое место в российском прокате, собрав чуть больше 50% всей кассы в минувший уикенд. Бокс-офис картины на территории России составил, по предварительным и неофициальным данным, 360-363 млн рублей. Это на 5% больше по сравнению с предыдущей частью франшизы, которая в прошлом году заработала на старте 344 млн рублей.

Другое продолжение, наоборот, выступило хуже предшественника. ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (CRP) финишировали на втором месте с результатом 60-62 млн рублей в России. Релиз 2015 года освоил в первый уикенд 81 млн рублей (РФ+СНГ).

На шестой строчке чарта расположился фильм ОХОТА НА ВОРОВ (MG), в активе которого 32-34 млн рублей без учета СНГ. Это практически повторяет результат НАЕМНИКА в прошлом году (34,2 млн).

За пределами первой десятки расположилось КОЛЕСО ЧУДЕС (VLG). Новая картина Вуди Аллена собрала 13,5-14 млн рублей. Это существенно уступает показателям СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ и МАГИИ ЛУННОГО СВЕТА, и на одном уровне с ИРРАЦИОНАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

12.02.2018 Автор: Андрей Белый

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