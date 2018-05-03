Предварительная касса праздничного уикенда: «Тренер» остался лидером

В прошедший праздничный уикенд, который растянулся на целую неделю, лидером российского кинопроката осталась отечественная картина ТРЕНЕР (СР). В ее активе, по предварительным и неофициальным данным, около 140 млн рублей непосредственно с четверга по воскресенье, и еще примерно 155 млн рублей пришли с понедельника по среду. Общая касса проекта сейчас вплотную приблизилась к рубежу в 700 млн рублей на территории России.

Среди новинок прошлой недели лучшим стал мультфильм СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (CRP), освоивший около 180 млн рублей за семь дней, из которых примерно 83–85 млн рублей пришлись на стандартный четырехдневный уикенд.

Хоррор ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ (UPI) с четверга по воскресенье освоил в России 58–60 млн рублей, а с понедельника по среду добавил в свою копилку еще 49–50 млн рублей. В декабре прошлого года СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ заработал за все время проката 166 млн рублей.

Российская военная картина ТАНКИ (FOX) собрала за четырехдневный уикенд около 35 млн рублей и еще столько же – с понедельника по среду.

03.05.2018 Автор: Андрей Белый