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Предварительные сборы уикенда: новые «Звездные войны» легко выиграли битву за кассу

Но стартовали слабее «Пробуждения силы»

Первую строчку российского кинопроката в минувший уикенд с большим отрывом от остальных заняла картина ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, на счету картины 465–475 млн рублей на территории России. На фильм пришлось почти две трети всей кассы за уикенд.

Нынешний результат на 42% хуже по сравнению с ПРОБУЖДЕНИЕМ СИЛЫ (810 млн), которое вышло два года назад, но на 45% превосходит стартовые показатели прошлогоднего ИЗГОЯ-ОДИН (324 млн).

Среди других новинок уикенда в первую очередь отличилась российская комедия НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (СР). На выходных релиз показал хорошие приросты сборов, благодаря чему освоил около 33–35 млн рублей. Это чуть меньше, чем было у ХОРОШЕГО МАЛЬЧИКА (38 млн), но больше, чем у ЗАВТРАКА У ПАПЫ (30 млн).

Хоррор ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (EXP) освоил за уикенд 14–15 млн рублей, финишировав на седьмом месте. Восьмое и девятое места предварительно делят картины САНТА И КОМПАНИЯ (MG) и ВИКТОРИЯ И АБДУЛ (UPI), в активе которых по 12,5–12,8 млн рублей.

18.12.2017 Автор: Андрей Белый

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