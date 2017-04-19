Российская делегация рассказала о планируемых активностях в Каннах

19 апреля в ТАСС состоялась пресс-конференция официальной делегации российских кинематографистов, участвующих в работе юбилейного, 70-го Каннского международного кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая 2017 года, и кинорынка Marché du Film (18–26 мая). О том, какие отечественные фильмы будут показаны в рамках фестиваля, о продвижении российского кино на международном рынке и о программе работы российского павильона, рассказали директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов и генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. В конференции также приняли участие исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов и продюсер Александр Роднянский.

У России в этом году будет весомое присутствие в Каннах. В основной конкурсной программе кинофестиваля примет участие новый фильм режиссера Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ. «В этом году чувство гордости нас не покидает, – отметил продюсер картины Александр Роднянский, – потому что даже в долгом спиче, традиционном для директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо, были неожиданно, впервые за долгое время, найдены слова в отношении российского кино в целом. Он сказал, что наблюдает некую новую витальность русского кино или, как мы переводим, некое возрождение. Я, со своей точки зрения, глядя картины, подаваемые на «Кинотавр», могу лишь подтвердить, что у нас в этом году действительно очень много любопытных фильмов».

Также в основной конкурс Каннского кинофестиваля вошла драма КРОТКАЯ режиссера Сергея Лозницы – результат копродукции шести стран (Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов и Украины), а в программе «Особый взгляд» будет представлен фильм ТЕСНОТА Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова.

В рамках стенда ROSKINO – RUSSIAN CINEMA WORLDWIDE будут идти продажи российского контента. В этом году на участие аккредитовались представители более 45 компаний, в том числе «Централ Партнершип», Art Pictures Studio, Russian World Vision, Indie Vision, Mirsand Ltd., Wizart, Planeta Inform, All Media, «Марс Медиа», «Мосфильм» и другие.

Традиционно в Международной деревне заработает и Российский павильон. Он официально представит нашу страну на Каннском фестивале и Кинорынке уже в десятый раз. Екатерина Мцитуридзе рассказала о смене его формата. Теперь презентации в рамках павильона станут короче, и их хронометраж не будет превышать полчаса. Общих презентаций больше не будет, поскольку статистика показала, что они неэффективны. В этом году предпочтение будет отдано шоу-кейсам студий и частных компаний. На данный момент в программе Российского павильона–2017 уже заявлен шоу-кейс новых проектов компании «Централ Партнершип» и совместного проекта «Централ Партнершип» и киностудии КИТ ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (продюсеры Павел Степанов и Джаник Файзиев), шоу-кейс кинокомпаний «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» (проект T-34, продюсеры Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник, Нелли Яралова), шоу-кейс компании Maison 1618 (социальный проект КАК СКАЖЕШЬ, МАМА представит режиссер Ева Ланска).

В программе Российского павильона–2017 также заявлена презентация Кинокомиссии Москвы. Целью Кинокомиссии является продвижение столицы в качестве съемочной площадки для российских и международных кино- и телепроизводящих компаний, а также создание комфортной структуры для привлечения в Москву профессионалов медиаиндустрии. «Важно, чтобы в течение ближайших 5 лет столица вошла в топ-10 городов, которые показывают на больших экранах по всему миру», – заявил Владимир Филиппов. Первым этапом станет создание Комиссии по преодолению административных барьеров, системы «одного окна», которая упростит процесс, в котором сейчас участвуют более 30 согласующих структур. Через два года, исходя из проявленного к новой системе интереса, будет осуществлен переход ко втором этапу, заключающемуся в создании в столице системы рибейтов.

Антон Малышев рассказал о презентации нового информационного ресурса Фонда кино, которая также пройдет в Каннах в рамках Российского павильона. Не ограничиваясь системой ЕАИС и разработанным на ее основе мобильным приложением, Фонд кино создал ресурс Russian Cinema Fans Analytic, благодаря которому «оперативную и достоверную информацию по результатам проката на российском рынке сможет получить самый широкий круг иностранных кинематографистов». Ресурс будет доступен как на русском, так и на английском языке. Помимо данных о кассовых сборах будет представлена аналитика по городам и регионам, исследования Фонда кино, в том числе недавнее исследование аудитории российских кинотеатров. По мнению Малышева, Russian Cinema Fans Analytic, не имеющий аналогов в мире, заявит новый стандарт прозрачности и открытости рынка.

Также в программе Российского павильона, которая еще дорабатывается, пресс-конференция ХХХIX Московского международного кинофестиваля, презентация книги «Каннские хроники. 2006–2016», авторами которой выступили Даниил Дондурей, Лев Карахан и Андрей Плахов, и презентация ежегодного альманаха российских короткометражных фильмов Global Russians, который в 2015 году открыл имя Кантемира Балагова. В 2017 году в альманах вошли фильмы выпускников Московской школы кино, ГИТИСа, ВГИКа, Института современного искусства, Академии коммуникации. Фильмы были отобраны из 170 поступивших заявок профессиональным жюри в составе кинокритиков Василия Корецкого, Екатерины Мцитуридзе, Дениса Рузаева.

19.04.2017 Автор: Анна Багрова