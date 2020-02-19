Официальная касса России: сиквел «Льда» показывает второй старт среди всех российских проектов

Хороший «сарафан» первой части, точно выбранная дата старта (День всех влюбленных) и интригующая завязка помогли картине ЛЕД 2 заработать за три дня проката 580 млн рублей. Лучшие цифры в свое время демонстрировал только Т-34 (736 млн), который начал работать в новогодние каникулы. ЛЕД 2 также обновил два рекорда для отечественных фильмов − по предпродажам (74,9 млн) и по сборам первого дня (193 млн).

«Дата 14 февраля дала нам хороший старт еще два года назад. Мы поставили на тот момент рекорд предпродаж и рекорд первого дня. Мы понимали, что не в последнюю очередь это было связано с желанием зрителей пойти в кино именно в День всех влюбленных. В этом году 14 февраля пришлось на пятницу. И мы решили не выходить в четверг, чтобы у зрителя не случился фальстарт, если так можно выразиться», − рассказали в интервью ЭБК продюсеры фильма ЛЕД 2 Александр Андрющенко и Михаил Врубель.

Прекрасные цифры за счет контрпрограммирования продемонстрировала криминальная комедия ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи. Картина освоила за первый уикенд 272 млн, тем самым став третьим стартом в истории компании «Вольга» и лучшим с 2014 года, когда на экраны выходили ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ (382 млн). Новинка на 76 млн опередила предыдущую работу режиссера, шпионский боевик АГЕНТЫ А.Н.К.Л. (196 млн), и уступила только таким блокбастерам за его авторством как АЛАДДИН (379 млн) и МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА (294 млн).

Успешно начались и превью-показы СОНИКА В КИНО, они принесли экранизации серии видеоигр 129 млн рублей. А вот падение ХИЩНЫХ ПТИЦ: ПОТРЯСАЮЩЕЙ ИСТОРИИ ХАРЛИ КВИНН составило значительные 64,3%, что больше снижений ДЖОКЕРА (36,4%) и АКВАМЕНА (60,9%). Общая касса проекта достигла 384 млн.

Основанная на реальных событиях драма СКАНДАЛ отметилась самой низкой средней посещаемостью среди фильмов первой десятки. Картине удалось освоить 18,4 млн, что примерно совпадает с показателями СЕКРЕТНОГО ДОСЬЕ (19,6 млн).

Также в прокат вышли хоррор ЭКСПЕРИМЕНТ «ЗА СТЕКЛОМ» (4,3 млн рублей, двенадцатое место), новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 113. ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА (3,1 млн, пятнадцатая строка), еще один анимационный проект, КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ (2,8 млн рублей, шестнадцатая позиция). На семнадцатом месте с 2,8 млн — современная классика ФОРРЕСТ ГАМП, на девятнадцатом — фильм ужасов ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ (1,9 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 1,191 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,264 млрд. Это на 98% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 39,9% больше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ.

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19.02.2020 Автор: Максим Острый