Официальная касса России: у «Семейки Аддамс» – третий старт среди мультфильмов в 2019 году

Мультипликационная версия популярной франшизы СЕМЕЙКА АДДАМС за первый уикенд заработала 360 млн рублей. Это третий старт в нынешнем году среди всех анимационных проектов и четвертый – среди релизов UPI. Новинка уступила только третьей части КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (670 млн), спин-оффу ФОРСАЖА (480 млн) и сиквелу ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (440 млн).

Старт фантастического боевика ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ прошел по нижней границе ожиданий. Фильм освоил лишь 268 млн, что значительно ниже цифр предыдущей части, ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС (556 млн), и уступает уровню первых сборов другого экшна от компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ (342 млн).

Фэнтези МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ сохранило место в тройке лидеров уикенда. Копилка фильма пополнилась 222 млн и достигла в сумме отметки в 1,604 млрд. От попадания в пятерку самых кассовых релизов года картину отделяют лишь 95 млн рублей.

Падение сборов отечественной драмы ТЕКСТ, занявшей четвертое место, составило лишь 16,8%, что намного меньше, чем было у фильма СЕЛФИ (-62,3%). Общая касса картины по итогам уикенда достигла 220 млн.

Пятерку лучших замкнул сиквел комедийного хоррора ZОМБИЛЕНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ. На счету фильма после двух недель работы 212 млн, сборы на втором уикенде сократились на 58,7%. По этому показателю фильм уступил первой части, чье падение составило в свое время лишь 40,2%.

Приятно удивить смогла драма ВЕРНОСТЬ Нигины Сайфуллаевой – сборы картины составили 36,2 млн, что превосходит цифры НЕЛЮБВИ Андрея Звягинцева (31,1 млн). Новая работа Сарика Андреасяна, семейная фантастическая комедия РОБО, заработала на старте 35,0 млн рублей. Это ниже, чем было у фильмов ТОТ ЕЩЕ... (116 млн) или ДОМОВОЙ (59,8 млн).

Девятое место бокс-офиса досталось аниме ДИТЯ ПОГОДЫ (22,4 млн). Новая работа Макото Синкая в России стартовала несколько лучше проекта МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК (18,6 млн) и заметно успешнее предыдущей картины режиссера, фильма ТВОЕ ИМЯ (13,3 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И НЕЛЛА, ОТВАЖНАЯ ПРИНЦЕССА (9,7 млн, двенадцатое место) и российская драма ФРАНЦУЗ (4,3 млн, четырнадцатая строка). Анимационная КЛАРА И ВОЛШЕБНЫЙ ДРАКОН в рамках превью-показов заработала 1,2 млн и стала в чарте восемнадцатой. Девятнадцатое место досталось музыкальному проекту АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ (1,1 млн), а замкнула двадцатку отечественная историческая драма ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ (1,1 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 1,182 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,285 млрд. Это на 39,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 51,0% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ.

06.11.2019 Автор: Максим Острый