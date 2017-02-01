Официальная касса России: «Притяжение» в пятерке лучших стартов российских фильмов

Безоговорочным лидером пятого уикенда 2017 года в российских кинотеатрах стало ПРИТЯЖЕНИЕ. Стартовав в четверг с неплохими 44 млн рублей, фантастический блокбастер разогнался уже к субботе и по итогам выходных довел дебютную кассу до 394 млн в РФ и 408 млн в СНГ. Это пятый старт в истории российского кинопроката (впереди только ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ, ЭКИПАЖ, СТАЛИНГРАД и ВИЙ) и фактически рекорд для картины отечественного производства с оригинальным сценарием (СТАЛИНГРАД основан на произведении Василия Гроссмана). Превзошла дебютная касса ПРИТЯЖЕНИЯ и результаты ряда фантастических голливудских картин: ИНТЕРСТЕЛЛАРА (379 млн), ИЗГОЯ-ОДИН (324 млн), ПРОМЕТЕЯ (315 млн) и ТИХООКЕАНСКОГО РУБЕЖА (292 млн – данные по СНГ).

С учетом отсутствия конкурентов на дате 2 февраля картине Федора Бондарчука предстоит провести успешный второй уикенд, после которого можно будет оценивать реальные шансы на достижение миллиардного рубежа итоговых сборов. «Я считаю, что ПРИТЯЖЕНИЕ сейчас разогналось и работает так, как должен работать большой, интересный и многослойный проект, а конкуренция для любого фильма – вещь двоякая», –прокомментировал в интервью ЭБК генеральный директор WDSSPR Антон Сиренко.

На втором месте чарта расположилась картина ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО. Фильм отметился максимальным падением в десятке – 67,5%. За четыре дня с 26 по 29 января боевику удалось освоить в российских кинотеатрах 98 млн рублей (еще около 7 млн добавили площадки на территории СНГ). В копилке проекта по итогам 11 дней проката 471 млн рублей. Пока лента работает в графике ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ, у которого два года назад к этому моменту было 476 млн.

Замыкает тройку мультфильм БАЛЕРИНА, собравший 77 млн рублей (в СНГ – 83 млн). Анимационная новинка установила рекорд стартовых сборов для мультфильмов «Вольги». Позади остались результаты КОТА ГРОМА И ЗАКОЛДОВАННОГО ДОМА (70 млн в СНГ) и ХРАНИТЕЛЯ ЛУНЫ (63 млн в СНГ). Из независимых анимационных картин впереди только новогодний дебют ТАРЗАНА трехлетней давности (93 млн в СНГ). В то же время по количеству зрителей первого уикенда для проектов независимой анимации БАЛЕРИНА в лидерах с 367 тыс.

Великолепной стойкостью в прокате отличается ЛА-ЛА ЛЕНД. Сборы одного из самых обсуждаемых фильмов наградного сезона просели всего на 27% по сравнению с прошлой неделей и составили около 40 млн рублей. Любопытно, что мюзикл будто бы застолбил за собой четвертую строчку и держится там уже третью неделю кряду. В активе ленты по итогам уикенда 220 млн рублей в РФ и 234 млн в СНГ. Финальный результат МАММА МИИ!, у которой было 233 млн с СНГ, таким образом, уже превзойден.

Замыкает пятерку с заработанными за четыре дня 36 млн рублей НЕВЕСТА. В копилке ленты 158 млн в России и 161 млн в СНГ. Теперь это самый успешный российский хоррор, поскольку итоговые сборы ПИКОВОЙ ДАМЫ (130 млн в РФ и 140 млн в СНГ) остались далеко позади.

С восьмого места стартовала французская комедия СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ, освоившая 19 млн рублей (21 млн в СНГ). Картина с Жаном Рено немного не дотянула до дебютной кассы фильма SUPERНЯНЬ (26 млн рублей в СНГ), но превзошла результат сиквела, у которого в СНГ было 20 млн.

За пределами десятки стартовало МОЛЧАНИЕ Мартина Скорсезе. Выпущенный на оригинальном языке с субтитрами релиз сумел собрать только 10,5 млн рублей в российских кинотеатрах. В то время как РАЙ Андрея Кончаловского завершил второй уикенд, расположившись на десятом месте чарта. Спустя 11 дней проката в распоряжении черно-белой российской ленты находится 35 млн рублей (падение всего 35%). У ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ два года назад к этому времени было 32 млн, а отрицательная динамика составляла свыше 50%.

Общая касса Tоп-20 в России составила 787 млн, с учетом СНГ – 824 млн рублей. Это на 15% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавила третья часть КУНГ-ФУ ПАНДЫ.

01.02.2017 Автор: Дмитрий Некрасов