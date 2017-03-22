Официальная касса России: «Сплит» установил рекорд для хорроров

Прошедшая четырехдневка по величине кассовых сборов переплюнула первый уикенд марта. Российский прокат возглавила КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Игровая адаптация анимационного шедевра начала 90-х заработала 342 млн рублей, еще 33 млн принесли кинотеатры, расположенные в странах СНГ. С одной стороны, сказке с Эммой Уотсон в главной роли не удалось повторить успех МАЛЕФИСЕНТЫ (425 млн рублей) и АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС (404 млн). С другой – дебютная касса оказалась значительно больше, чем было у сиквела АЛИСЫ (245 млн рублей) и ЗОЛУШКИ (146 млн). Правда, последняя активно отработала в превью.

Предстоящие весенние каникулы у школьников и положительный «сарафан» рисуют прекрасные перспективы проекту, который с легкостью обойдет финальные результаты как ЗОЛУШКИ, так и АЛИСЫ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ. По словам вице-президента Disney в России по маркетингу Елены Бродской, рекламная поддержка фильма по-прежнему идет во всех медиа, а зрители сами передают друг другу информацию о том, что есть в это картине и чего в ней нет. «Судя по невероятному успеху КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА на международных рынках, у нас фильм далеко не реализовал свой потенциал. Поэтому мы с удовлетворением принимаем 375 миллионов за первый уикенд в СНГ и с оптимизмом смотрим вперед», – отметила Бродская в интервью ЭБК.

Настоящую сенсацию сотворил СПЛИТ. Психологический триллер с Джеймсом МакЭвоем в несколько раз превысил сумму предстартовых прогнозов, заработав в России 241 млн рублей (с учетом СНГ – 246,5 млн). Позади остались результаты как мистических франшиз (ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, АСТРАЛ, ЗАКЛЯТИЕ, ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, ЗВОНКИ), так и схожего по атмосфере триллера НЕ ДЫШИ. Более того, СПЛИТ обошел даже снятое тем же Шьямаланом фэнтези ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ (238 млн рублей в СНГ), бюджет которого был в 16 раз больше.

«Признаюсь, на рекорд мы не рассчитывали. Но подобные старты в принципе достаточно сложно прогнозировать. С другой стороны, могу совершенно точно признаться и в том, что наши ожидания были намного выше тех прогнозов, которые нам давала индустрия», – поделился с ЭБК генеральный директор UPI Вадим Иванов.

Новые лидеры недели отодвинули предыдущих на две позиции вниз. Так, третье место в чарте занял КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Картина добавила в свой актив 109 млн рублей в России и 111 млн в СНГ. Всего на счету блокбастера 530 млн рублей в России и 538 млн вместе с СНГ. На четвертое место с результатом в 85 млн рублей (89 млн с СНГ) опустился ЗВЕРОПОЙ. По итогам 18 дней проката мультфильм накопил в России 845 млн рублей, с учетом СНГ цифра еще внушительнее – 924 млн.

Российская комедия ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ, выпущенная компанией «Каропрокат», стартовала с 71 млн рублей, еще чуть больше миллиона рублей принес прокат в СНГ. Это больше, чем было на старте у SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ! того же прокатчика (49 млн рублей) и у ПРИЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ (50 млн рублей в СНГ).

Оставшиеся новинки оккупировали с 9-е по 13-е места в чарте. Лента ПОСЛЕ ТЕБЯ с танцующим Сергеем Безруковым освоила 6,2 млн рублей, оскаровский номинант СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ – 4,8 млн рублей, МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ – 3,8 млн. Очередной выпуск анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО заработал 2,8 млн рублей, тогда как боевик АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ собрал 1,2 млн.

Общая касса Tоп-20 в России составила 936 млн, с учетом СНГ – 986 млн рублей. Это на 38% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на третьей неделе проката возглавил анимационный блокбастер ЗВЕРОПОЛИС.

22.03.2017 Автор: Дмитрий Некрасов