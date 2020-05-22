Касса четверга: на первом месте оказалась мелодрама «Верю в любовь»

Лидером кассовых сборов автокинотеатров в прошедший четверг стала музыкальная мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD). Таковы данные ЕАИС. У ленты состоялся один киносеанс, который привлек 29 зрителей и принес 13 021 рублей. Таким образом, лента также стала лидером дня по наработке.
На втором месте с большим отставанием находится лидер прошлого уикенда − ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF). У этой картины также состоялся один сеанс, на который приехали 8 зрителей. Сборы составили 3 592 рублей. Третьим стал фильм Вима Вендерса 2017 года ПОГРУЖЕНИЕ (PRD). Его один сеанс привлек 3 зрителей, принесших в кассу 1 тыс. рублей.
Кроме того, в четверг в прокате были фильмы НОМЕР ОДИН (MG), ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI), ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF) и АФЕРА В МАЙАМИ (EXP). Однако их сборы были менее тысячи рублей.
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22.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ЕАИС
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