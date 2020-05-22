Новости


Касса четверга: на первом месте оказалась мелодрама «Верю в любовь»

Картина также стала лидером по наработке

Лидером кассовых сборов автокинотеатров в прошедший четверг стала музыкальная мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD). Таковы данные ЕАИС. У ленты состоялся один киносеанс, который привлек 29 зрителей и принес 13 021 рублей. Таким образом, лента также стала лидером дня по наработке.

На втором месте с большим отставанием находится лидер прошлого уикенда − ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF). У этой картины также состоялся один сеанс, на который приехали 8 зрителей. Сборы составили 3 592 рублей. Третьим стал фильм Вима Вендерса 2017 года ПОГРУЖЕНИЕ (PRD). Его один сеанс привлек 3 зрителей, принесших в кассу 1 тыс. рублей.

Кроме того, в четверг в прокате были фильмы НОМЕР ОДИН (MG), ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI), ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF) и АФЕРА В МАЙАМИ (EXP). Однако их сборы были менее тысячи рублей.   

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

22.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС

Новости по теме:

«Зеленая книга» возглавила кассу уикенда в России

Итоги марта 2020 года в кинопрокате России и СНГ: хроники падения

Предварительная касса уикенда: победа снова за «Троллями»

Предварительная касса четверга: впереди снова «Тролли»

Официальная касса России: сиквел «Троллей» немного недотянул до 100 млн


Самое читаемое

Локации и специфика

Как снимали фильм «Маяк»

Подробнее
Локации, декорации, костюмы

Где и как снимали детектив «Достать ножи»

Подробнее
И это плохие новости

Роспотребнадзор рассказал, когда в России откроют кинотеатры

Подробнее
Это делается по рекомендации Роспотребнадзора

Смоленская область снова закрывает кинотеатры

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 