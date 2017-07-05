Официальная касса России: у «Гадкого я 3» шестой старт в этом году

За дебютные четыре дня анимационный блокбастер ГАДКИЙ Я 3 собрал 505,6 млн в России и 555,5 млн рублей с учетом СНГ, что существенно больше второй части франшизы (376 млн в России и 401 млн в СНГ), но гораздо меньше МИНЬОНОВ (779 млн в России и 865 млн в СНГ). Среди релизов этого года мультфильм занял шестое место, уступив только ПИРАТАМ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (968 млн в России и 1,05 млрд в СНГ), ФОРСАЖУ 8 (712 млн в России и 803 млн в СНГ), СТРАЖАМ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 (672 млн в России и 730 млн в СНГ), БОССУ-МОЛОКОСОСУ (599 млн в России и 654 млн в СНГ) и КРЕДО УБИЙЦЫ (600 млн в России и 633 млн в СНГ). А среди анимационных релизов прокатчика UPI в России большего успеха на старте, помимо МИНЬОНОВ, добивалась лишь ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (588,5 млн в России и 635 млн в СНГ).

Выход крупного конкурента в борьбе за массовую аудиторию стал серьезным ударом для ТРАНСФОРМЕРОВ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. Фильм Майкла Бэя потерял 73% от своих дебютных сборов, получив 131 млн рублей в России и 140 млн с учетом стран СНГ. За 11 дней на счету фантастической ленты накопилось 738 млн в России и 790 млн рублей в СНГ, что на 34% меньше, чем было после второго уикенда у ЭПОХИ ИСТРЕБЛЕНИЯ (1,199 млрд в СНГ).

Еще больше от появления в прокатной сетке мультфильма студии Illumination пострадали ТАЧКИ 3 – анимационный проект Pixar отметился падением в 75,5%. Картина освоила 25 млн в России, еще три миллиона принесли кинотеатры, расположенные в странах СНГ. Суммарная выручка увеличилась до 526,5 млн на российской территории и 575,5 млн рублей с учетом стран СНГ, приближаясь к показателям В ПОИСКАХ ДОРИ (546 млн в России и 599 млн в СНГ).

Лучше других крупнобюджетных проектов чувствует себя МУМИЯ – перезапуск знаменитого фильма из «темной» вселенной Universal отделался наименьшим падением в пятерке чарта. Фильм потерял 55,5% кассы прошлой недели, заработав 22 млн в России и 24 млн в СНГ. Всего в копилке картины 840 млн в России и 936,5 млн в СНГ. По общим сборам в России фэнтези с Томом Крузом обошло итоговый результат ДРАКУЛЫ, у которого было 780 млн рублей (861 – с учетом стран Содружества).

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ поднялись на второе место списка самых кассовых релизов в истории современного кинопроката. Очередной, уже шестой по счету уикенд принес диснеевскому блокбастеру 13,7 млн в России, в результате чего общая касса достигла 2,086 млрд рублей. Позади остался ЗВЕРОПОЛИС (2,082 млрд в РФ), впереди – только АВАТАР (3,514 млрд в РФ). В СНГ по факту окончания уикенда для получения «серебряной» медали капитану Джеку Воробью не хватило 4 млн. Однако на данный момент рубеж пройден.

Лучше ожиданий стартовали независимые новинки уикенда. На пятом месте чарта расположился «акулий триллер» СИНЯЯ БЕЗДНА. Релиз «Вольги» освоил 18,5 млн рублей в российских кинотеатрах и 20 млн – в кинотеатрах, расположенных в странах СНГ. Картина обошла результаты ЭКСТРАСЕНСОВ (16,5 млн в РФ) и ВРАТ ТЬМЫ (13 млн в РФ), которых выпускал тот же прокатчик, но уступила показателям ЦУНАМИ 3D (32 млн в СНГ) и ОТМЕЛИ (84 млн в РФ). Фантастический триллер с элементами мелодрамы 2:22 занял шестую строчку с результатом около 17 млн рублей. Для дистрибьютора «Парадиз» это второй стартовый результат в этом году в России после КОСМОСА МЕЖДУ НАМИ (23 млн в РФ) и третий – в СНГ (ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z заработал в России 15 млн, но в странах Содружества – 18 млн).

Еще одна премьера уикенда – британская комедия ГИППОПОТАМ по роману Стивена Фрая – получила на свой счет 1,8 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 759 млн, с учетом СНГ – 829 млн рублей. Это на 54% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавил фильм ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА.

05.07.2017 Автор: Дмитрий Некрасов