Предварительная касса уикенда: «Три икса» и «Невеста» взяли высокие старты

Прошедший уикенд можно занести в актив практически всем новинкам широкого проката. При этом общая касса всех фильмов окажется около 700 млн рублей.

Лидером уикенда стала картина ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (СРР) в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, примерно 300-310 млн рублей на территории России. Как и предполагалось еще по итогам четверга, данный результат стал лучшим для Вина Дизеля в российском прокате за пределами франшизы ФОРСАЖ. Ранее таким фильмом для актера был ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ. Кроме того, это лучший старт для релизов Paramount на нашем рынке с июля 2015 года.

Российский ужастик НЕВЕСТА (CRP) собрал около 95 млн рублей в России. Среди отечественных хорроров это лучший результат. Далеко позади остался прежний рекордсмен – фильм ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД, который в сентябре 2015 года освоил 62 млн рублей в первый уикенд. Среди зарубежных ужастиков на таком же уровне стартовали, например, ЗАКЛЯТИЕ или ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 3.

Еще одна российская новинка, картина РАЙ (WDSSPR) Андрея Кончаловского, освоила за минувший уикенд около 17 млн рублей. Столько же в свое время было у фильма ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ.

23.01.2017 Автор: Андрей Белый