Предварительная касса уикенда: «Пятьдесят оттенков» собрали более 300 млн рублей

Общий бокс-офис прошедшего уикенда перевалил за 850 млн рублей, что в российском прокате, за исключением новогодних уикендов, в последний раз происходило в середине ноября прошлого года. Тогда практически все сборы пришлись на один фильм (ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ), а сейчас сразу три новинки преодолели рубеж в 100 млн рублей.

Лидером проката стала картина НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI), которая, по предварительным и неофициальным данным, освоила на территории России около 340 млн рублей. Это на 43% меньше стартовых цифр предыдущей части (599 млн), но результат все равно можно считать успешным, учитывая «сарафан» картины 2015 года.

Существенно лучше первой части стартовал ДЖОН УИК 2 (CP). Результат новинки за уикенд в России составил примерно 150-155 млн, тогда как первая часть за все время проката освоила чуть больше 150 млн рублей. Показанные сборы также существенно больше, чем у второй части ДЖЕКА РИЧЕРА, которая вышла в октябре прошлого года и стартовала со 119 млн рублей.

Около 120-125 млн рублей освоил анимационный проект ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (САО). Это также заметно больше, чем было у стартового фильма франшизы: в феврале 2014 года ЛЕГО ФИЛЬМ заработал за первый уикенд 97 млн рублей.

В рамках превью-показов в пятницу стартовала картина ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR). За три дня фильм освоил около 95 млн рублей, что в зависимости от финальных цифр, хватило для четвертого или пятого места. Примерно на такую же сумму за уикенд идет ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR), в активе которого с начала проката уже 900 млн рублей сборов в России.

13.02.2017 Автор: Андрей Белый