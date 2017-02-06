Предварительная касса уикенда: «Притяжение» стремится к миллиарду

Еще по итогам четверга российский кинопрокат возглавляли сразу две картины. Однако по итогам всего уикенда преимущество российской картины над зарубежным хоррором было более чем очевидным.

ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR) освоило во второй уикенд, по предварительным и неофициальным данным, около 260 млн рублей на территории России. Таким образом картина потеряла относительно предыдущего уикенд всего лишь 34% сборов. Всего на счету фильма уже около 750 млн рублей и отличные шансы добраться до рубежа в 1 млрд рублей.

Отличные сборы показывает и хоррор ЗВОНКИ (СРР). К концу уикенда фильм увеличил сборы четверга всего лишь в 4,6 раза (ПРИТЯЖЕНИЕ – в 10,5 раза), однако даже это позволило собрать в России внушительную сумму в 110-115 млн рублей.

Среди остальных новинок развернулась нешуточная борьба за в распределении шестого, седьмого и восьмого мест по итогам уикенда. Судя по всему, впереди с небольшим отрывом оказалась картина КОСМОС МЕЖДУ НАМИ (PRD), далее – ГОЛОС МОНСТРА (VLG). Оба проекта собрали на старте около 20-23 млн рублей. Чуть позади них финишировала комедия ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ (EXP) с 18-19 млн рублей.

Впечатляющий результат для своего формата показала картина ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (EXP), собравшая около 9,5-10 млн рублей в первый уикенд. При этом фильм продемонстривал лучшую наработку на сеанс в рублевом эквиваленте среди всех релизов уикенда.

ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ (CPF) собрал около 6 млн рублей, а ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ (CRP) – чуть больше 3 млн рублей.

06.02.2017 Автор: Андрей Белый