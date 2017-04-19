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Официальная касса России: у «Форсажа 8» девятый старт за всю историю проката

«Время первых» отметилось рекордной стойкостью

Спустя неделю после передышки, которую взял российский прокат перед выходом восьмой части ФОРСАЖА, касса уикенда вновь превысила отметку 900 млн рублей. И чарт ожидаемо возглавил новый фильм гоночной франшизы. По официальным данным, ФОРСАЖ 8 заработал 712 млн рублей, а с учетом стран СНГ стартовый показатель равен 803 млн. Лента, в которой помимо уже сложившейся актерской команды сыграли Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Скотт Иствуд, продемонстрировала лучший старт в этом году и девятый за всю историю российского кинопроката (после таких фильмов, как ДЭДПУЛ, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, МИНЬОНЫ, ФОРСАЖ 7, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА, ДОКТОР СТРЭНДЖ и ОТРЯД САМОУБИЙЦ). Среди дебютных результатов релизов UPI картина заняла четвертое место, пропустив вперед лишь два анимационных блокбастера – МИНЬОНОВ и ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ, а также седьмую часть эпопеи с Вином Дизелем. Предыдущему фильму франшизы ФОРСАЖ 8 на старте уступил всего 5%.

«Мы считаем, что по сравнению с ФОРСАЖЕМ 7 у нас больше шансов на работу в длину, потому что само кино получилось сильнее. После седьмого ФОРСАЖА объективно можно было ожидать определенного скепсиса от аудитории, но в результате я вижу массовые отзывы о том, что фильм превзошел ожидания зрителей. Плюс ко всему погода нас настраивает на достаточно позитивный лад, особенно в европейской части страны. С точки зрения росписи мы не ожидаем существенного падения, ФОРСАЖ останется главным коммерческим хитом. Это позволит нам плавно уходить на третий уикенд, который также будет для нас весьма перспективным», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор UPI Вадим Иванов.

Для ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ появление столь серьезного конкурента в российском кинопрокате не стало помехой. Благодаря безупречному «сарафану» космическая драма на второй неделе отметилась падением на уровне 15%, продемонстрировав лучшую стойкость среди отечественных релизов за последние несколько лет вне новогодних праздников. Исключением является разве что ГУЛЯЙ, ВАСЯ! на втором уикенде показавший прирост сборов на 5%, но там на руку сыграли праздничные дни по случаю Дня защитника Отечества. Общая касса проекта после 11 дней проката насчитывает 327 млн рублей. К среде картина обошла финальные сборы ЛЕДОКОЛА (340 млн рублей в России) и вскоре должна оставить позади 28 ПАНФИЛОВЦЕВ (367 млн).  

Что касается других новинок уикенда, они не смогли преодолеть 10-миллионный рубеж кассовых сборов. ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА стартовала с девятой строчки, освоив в российских кинотеатрах около 6 млн рублей и отметившись самой высокой стоимостью билета в десятке. Примерно с одинаковым результатом – в районе 2 млн рублей – начали свой прокатный путь французская комедия ОЙ, МАМОЧКИ и британская мелодрама ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ. Очередной выпуск анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО заработал 1,9 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 967 млн, с учетом СНГ – 1,1 млрд рублей. Это на 74% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на второй неделе проката возглавила КНИГА ДЖУНГЛЕЙ.

19.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

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