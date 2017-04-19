Официальная касса России: у «Форсажа 8» девятый старт за всю историю проката

Спустя неделю после передышки, которую взял российский прокат перед выходом восьмой части ФОРСАЖА, касса уикенда вновь превысила отметку 900 млн рублей. И чарт ожидаемо возглавил новый фильм гоночной франшизы. По официальным данным, ФОРСАЖ 8 заработал 712 млн рублей, а с учетом стран СНГ стартовый показатель равен 803 млн. Лента, в которой помимо уже сложившейся актерской команды сыграли Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Скотт Иствуд, продемонстрировала лучший старт в этом году и девятый за всю историю российского кинопроката (после таких фильмов, как ДЭДПУЛ, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, МИНЬОНЫ, ФОРСАЖ 7, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА, ДОКТОР СТРЭНДЖ и ОТРЯД САМОУБИЙЦ). Среди дебютных результатов релизов UPI картина заняла четвертое место, пропустив вперед лишь два анимационных блокбастера – МИНЬОНОВ и ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ, а также седьмую часть эпопеи с Вином Дизелем. Предыдущему фильму франшизы ФОРСАЖ 8 на старте уступил всего 5%.

«Мы считаем, что по сравнению с ФОРСАЖЕМ 7 у нас больше шансов на работу в длину, потому что само кино получилось сильнее. После седьмого ФОРСАЖА объективно можно было ожидать определенного скепсиса от аудитории, но в результате я вижу массовые отзывы о том, что фильм превзошел ожидания зрителей. Плюс ко всему погода нас настраивает на достаточно позитивный лад, особенно в европейской части страны. С точки зрения росписи мы не ожидаем существенного падения, ФОРСАЖ останется главным коммерческим хитом. Это позволит нам плавно уходить на третий уикенд, который также будет для нас весьма перспективным», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор UPI Вадим Иванов.

Для ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ появление столь серьезного конкурента в российском кинопрокате не стало помехой. Благодаря безупречному «сарафану» космическая драма на второй неделе отметилась падением на уровне 15%, продемонстрировав лучшую стойкость среди отечественных релизов за последние несколько лет вне новогодних праздников. Исключением является разве что ГУЛЯЙ, ВАСЯ! на втором уикенде показавший прирост сборов на 5%, но там на руку сыграли праздничные дни по случаю Дня защитника Отечества. Общая касса проекта после 11 дней проката насчитывает 327 млн рублей. К среде картина обошла финальные сборы ЛЕДОКОЛА (340 млн рублей в России) и вскоре должна оставить позади 28 ПАНФИЛОВЦЕВ (367 млн).

Что касается других новинок уикенда, они не смогли преодолеть 10-миллионный рубеж кассовых сборов. ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА стартовала с девятой строчки, освоив в российских кинотеатрах около 6 млн рублей и отметившись самой высокой стоимостью билета в десятке. Примерно с одинаковым результатом – в районе 2 млн рублей – начали свой прокатный путь французская комедия ОЙ, МАМОЧКИ и британская мелодрама ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ. Очередной выпуск анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО заработал 1,9 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 967 млн, с учетом СНГ – 1,1 млрд рублей. Это на 74% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на второй неделе проката возглавила КНИГА ДЖУНГЛЕЙ.

19.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов