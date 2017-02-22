Официальная касса России: у «Великой стены» лишь шестой результат среди фэнтези от UPI

Лидером чарта вторую неделю подряд становится релиз UPI. ВЕЛИКАЯ СТЕНА заработала в России за стартовые четыре дня 236 млн рублей. Прокат на территории СНГ ранее дал около 47 млн рублей. Новинка выступила лучше, чем ПОМПЕИ (201 млн в СНГ) и Я, ФРАНКЕНШТЕЙН (209 млн в РФ), но хуже ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ (254 млн в РФ) и БОГОВ ЕГИПТА (299 млн в РФ). Из фэнтези-фильмов, выпущенных данным прокатчиком, это шестой результат после ВАРКРАФТА, ВИЯ, СЕДЬМОГО СЫНА, 47 РОНИНОВ и ДРАКУЛЫ.

Следом идет золотой медалист прошлой недели – эротическая мелодрама НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. Картина освоила 102 млн рублей (с учетом СНГ – 115 млн), доведя общую кассу до 566 млн в России и 635 млн в СНГ. Падение на второй неделе составило около 70%, в этом смысле сиквел улучшил показатели оригинального фильма, два года назад потерявшего почти 79% дебютной кассы. С другой стороны у первой части после 11 дней проката в активе было 988 млн рублей в СНГ, а к финалу она пришла с результатом в 1,1 млрд рублей.

Третье место заняла последняя часть киносериала ОБИТЕЛЬ ЗЛА, добывшая 91 млн рублей в России и 105 млн в СНГ. За четыре дня полноценного проката зомби-боевик заработал меньше, чем за три дня прошлонедельного превью (напомним, это были 95 млн рублей). Всего в копилке проекта 226 млн в России и 243 млн в СНГ. У предыдущей части франшизы, вышедшей пять лет назад, по итогам первого уикенда (у фильма не было превью) было 262 млн рублей в СНГ.

Для российской комедии ГУЛЯЙ, ВАСЯ! от режиссера Романа Каримова предварительные показы выступили прекрасным подспорьем и позволили добиться отличных результатов по итогам дебютной четырехдневки. Фильм собрал в российских кинотеатрах 78 млн рублей (81 – с учетом СНГ). Предыдущая лента режиссера – криминальная комедия ВСЕ И СРАЗУ – стартовала с 42 млн, а по итогам всего проката имела 124 млн рублей. В активе ВАСИ после стартовых дней – 108 млн в РФ и 113 млн в СНГ.

Сиквел ДЖОНА УИКА опустился на три позиции в чарте, замкнув на этой неделе пятерку с результатом в 58 млн рублей (63 млн с учетом СНГ) и потеряв 62% дебютной кассы. Вторая часть ДЖЕКА РИЧЕРА минувшей осенью теряла 68%, а продолжение ДЖЕЙСОНА БОРНА – и вовсе 76%. В распоряжении фильма с Киану Ривзом положительный «сарафан», который позволит минимизировать падения на следующей неделе.

Анимация ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН освоила в России 57 млн рублей, еще 6 млн добавили кинотеатры, расположенные в странах СНГ. В активе у мультфильма 198 млн в РФ и 203 млн в СНГ. У первого ЛЕГО три года назад к этому моменту было 187 млн в СНГ, причем, лента еще около недели шла в формате превью.

ПРИТЯЖЕНИЕ записало в свой актив дополнительные 38 млн рублей. Всего в копилке блокбастера в России 964 млн рублей, что выводит фильм на позицию кассового лидера 2017 года. С учетом данных СНГ сборы фантастической мелодрамы вплотную приблизились к миллиардному рубежу – 997 млн. Эта отметка покорилась проекту уже в понедельник.

Минимальным падением в десятке отметилась БАЛЕРИНА, заработавшая в свой четвертый уикенд около 14 млн рублей. Мультфильм довел общую кассу в России до 192 млн рублей, а в СНГ – до 208 млн. Таким образом, французский проект превзошел кассовый рекорд независимой анимации в нашей стране, установленный два года назад КОТОМ ГРОМОМ.

С девятой строчки стартовал ПАТЕРСОН. Новая лента классика мирового кино Джима Джармуша освоила 9 млн рублей, показав одну из лучших наработок на сеанс. Около 6 млн рублей принесла еще одна новинка – комедия НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО. 5,5 млн рублей заработал номинант на «Оскар» в категории «лучший фильм» ЛЕВ с Девом Пателем.

Новый выпуск альманаха МУЛЬТ В КИНО освоил 2,5 млн рублей в 382 кинотеатрах. Двумя строчками ниже с результатом около 2 млн рублей расположились еще два оскаровских номинанта – артхаусный мультфильм КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА и драма ЛУННЫЙ СВЕТ.

Общая касса Tоп-20 в России составила 716 млн, с учетом СНГ – 758 млн рублей. Это на 27% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на второй неделе проката возглавил ДЭДПУЛ.

22.02.2017 Автор: Дмитрий Некрасов