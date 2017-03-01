Официальная касса России: у «Защитников» третий старт среди релизов «Каропрокат»

Лидером по итогам четырех праздничных дней в российском прокате стали ЗАЩИТНИКИ. Первый российский кинокомикс заработал 207 млн рублей. Кинотеатры, расположенные в странах СНГ, добавили сюда еще около 10 млн. Картине Сарика Андреасяна удалось значительно превзойти показатель дебютных сборов МАФИИ: ИГРЫ НА ВЫЖИВАНИЕ, у которой было 135 млн рублей в первый новогодний уикенд, не говоря уже о ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ, стартовавшем в России с 85 млн рублей. И хотя дебютные сборы комикса прошли по нижней планке ожиданий индустрии, это третий результат за всю историю релизов дистрибьютора «Каропрокат» (впереди только первая часть ОБИТАЕМОГО ОСТРОВА и САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ).

«Понимаю, что рынок ожидал большего. Да и мы сами ждали большего. Но, наверное, широкой аудитории концепция фильма показалась не совсем очевидной. Конечно, определенные «фишки» и детали людям понравились, но этого оказалось недостаточно для большой стартовой кассы. С другой стороны, тот результат, который мы видим, можно расценивать как весьма неплохой, учитывая, что это первая российская картина в подобном жанре», – прокомментировала старт ленты в интервью ЭБК генеральный директор «Каропрокат» Ия Лебедева.

Совсем немного отстала от победителя девятого уикенда этого года ВЕЛИКАЯ СТЕНА, освоившая 196 млн рублей. Благодаря праздникам американо-китайскому фэнтези удалось обойтись весьма небольшим падением на уровне 17%. Впрочем, большинство других холдоверов по итогам четырех выходных вышли в плюс. Это произошло, например, с фильмом ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, увеличившим дебютную кассу на 5% и заработавшим дополнительные 82 млн рублей. В копилке проекта после 11 дней проката (с учетом превью) почти 215 млн рублей – абсолютный рекорд в режиссерской карьере Романа Каримова.

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА переместилась с третьей строчки на четвертую, потеряв 36% кассы и заполучив 58 млн рублей (64 млн с учетом СНГ). Всего на счету последней части зомби-франшизы 313 млн рублей в России и 340 млн в СНГ.

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН провел свой третий уикенд практически идентично второму: 56 млн рублей, падение всего 2%. В активе анимационного спин-оффа 266 млн рублей в РФ и 271 млн в СНГ.

Наибольшие потери в чарте несет сиквел ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКОВ (-53%). Картина записала на свой счет 48 млн рублей в России + 4 млн в СНГ. По итогам трех недель мелодрама накопила 646 млн в РФ и 723 млн в СНГ. У оригинального фильма два года назад к этому моменту было больше миллиарда. С другой стороны, сиквел демонстрирует лучшую стойкость в прокате.

На 27% улучшило результат предыдущей недели ПРИТЯЖЕНИЕ. Фильм отметился лучшей наработкой в топ-20 и заработал 48 млн рублей, перешагнув миллиардный рубеж сборов в российском прокате (в СНГ это случилось неделей ранее). Таким образом, фантастическая мелодрама Федора Бондарчука стала седьмой в клубе рублевых миллиардеров. Сиквел ДЖОНА УИКА освоил 37 млн рублей (-35%), доведя общую кассу до 314 млн.

С девятой по двенадцатую строчку чарта расположились новинки. ВУРДАЛАКИ за четыре дня добыли 29 млн рублей, а с учетом превью у этой ленты 32 млн. Это больше, чем было у НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ по итогам всего проката. Другая российская картина – ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙПОВОРОТ – заработала 20 млн рублей, на 5 млн отстав от старта первого комедийного фильма. Оставшаяся без «Оскаров» ДЖЕКИ записала в свой актив 17 млн рублей. ПРИЗРАКИ «ЭЛОИЗ» с результатом в 11 млн рублей стартовали на уровне прошлогоднего ЗАПРОСА В ДРУЗЬЯ того же прокатчика («Люксор»).

Боевик АВТОБАН освоил 2,5 млн рублей в формате превью, а драмеди ТОНИ ЭРДМАНН ­– на полмиллиона меньше (с учетом предпоказов в копилке проекта уже 3,5 млн рублей).

Общая касса Tоп-20 в России составила 845 млн, с учетом СНГ – 899 млн рублей. Это на 26% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавили БОГИ ЕГИПТА.

01.03.2017 Автор: Дмитрий Некрасов