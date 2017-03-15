Официальная касса России: «Конг» показал седьмой старт среди релизов 2017 года

Российский прокат возглавил КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Фантастический боевик от студий Warner и Legendary заработал за уикенд 279 млн руб, а в месте с результатами его крайне успешного однодневного превью 8 марта, общая сумма, которой располагает этот релиз «Каро Премьер» составляет 353 млн. Еще 5 млн принесли картине кинотеатры в СНГ. Это пока лучший старт для фильма Warner Bros. в 2017 году и седьмой – среди релизов этого года от всех студий. КОНГ лишь немного недобрал до результатов ГОДЗИЛЛЫ (295 млн в России и 300 млн вместе с СНГ) и ТИХООКЕАНСКОГО РУБЕЖА (282,5 млн в России и 292,3 млн вместе с СНГ).

Лидеры предыдущего уикенда пришествие столь сильной новинки не заметить не смогли. Так занимавший первое место на прошлой неделе фильм ЛОГАН: РОСОМАХА опустился сразу на третье место. Релиз Fox потерял более 67% от кассы стартового уикенда, однако в общем и целом жаловаться ему не на что: лента с легкостью забирает себе звание самой кассовой во всей франшизе ЛЮДИ ИКС. Общие сборы фильма в России после двух уикендов составляют 763,6 млн., а вместе с СНГ эта цифра превышает 832,5 млн.

ЗВЕРОПОЙ сумел сохранить за собой второе место топа. На нем приход КОНГА отразился в меньшей степени. И все же мультфильм потерял около 48% стартовых сборов, что для большой студийной анимации не самый лучший показатель. Тем не менее, в активе проекта уже 731,7 млн в России и 805,6 млн вместе с СНГ. У ЗВЕРОПОЛИСА к концу второго уикенда было более 1,3 млрд руб., а у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ – около 1,5 млрд. Правда, в том и другом случаях, у релизов были превью.

Отечественный ромком ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ уверенно занял четвертую строчку топа. На уикенде в России лента заработала 32 млн руб. и еще миллион принесли кинотеатры в СНГ. На том же уровне в свое время стартовали комедии ЗАВТРАК У ПАПЫ (30 млн руб. в России и 32 млн руб. по СНГ) и ГОРОСКОП НА УДАЧУ (27 млн и 31 млн соответственно). Однако благодаря превью в активе ленты с Павлом Прилучным уже к концу воскресенья было 49,4 млн (50,7 млн по СНГ). К удивлению многих российский фильм смог обойти новинку от режиссера Дэнни Бойла – криминальную драму Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2). Сиквел культовой картины из 90-х смог собрать за уикенд в России 28 млн (29 млн в СНГ), а его общие сборы вместе с превью составили 40,1 млн (42,5 млн в СНГ). Картина выступила на уровне САБОТАЖА и НЕУДЕРЖИМОГО – других «мужских» фильмов с высоким прокатным рейтингом, делающих ставку на ностальгию и звезд 90-х.

С 8 места с российском прокате и с 7 места в прокате СНГ стартовала французская комедия SUPERАЛИБИ от компании «Вольга». Лента получила в свое распоряжение 6,3 млн рублей, а праздничное превью увеличило эту сумму до 7,8 млн. (8,7 млн в СНГ). Другая новинка из Франции – романтическая драма НОЧЬ В ПАРИЖЕ – стартовала гораздо скромнее: в активе ленты за уикенд оказалось только 1,8 млн руб. (2,9 млн вместе с превью). Еще меньше заработала звездная, но сильно распираченная итальянская мелодрама ОТЦЫ И ДОЧЕРИ. Лента сильно задержалась с выходом в наш прокат, да и вышла весьма скромным количеством копий. По итогам уикенда собрала в России 1,5 млн руб. (1,6 млн вместе с данными превью).

Общая касса фильмов из топ-20 уикенда в России составила 706,7 млн руб., а с учетом сборов в кинотеатрах СНГ – 743,7 млн. Это на 3,71% больше, чем было город ранее, когда рейтинг возглавлял мультфильм ЗВЕРОПОЛИС.

15.03.2017 Автор: Артур Чачелов