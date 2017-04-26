Официальная касса России: у «Кухни» третий старт среди российских комедий

Вторую неделю кряду российский кинопрокат возглавляет восьмая часть франшизы ФОРСАЖ. За минувшую четырехдневку картина добавила в свою копилку 270 млн рублей, с учетом стран СНГ – 303 млн. Седьмая часть два года назад на втором уикенде теряла 57% от дебютного результата, нынешняя лента не досчиталась 62%. Миллиардный рубеж фильму покорился до наступления выходных: общая касса после 11 дней проката составляет 1,16 млрд рублей, а вместе с СНГ – 1,32 млрд.

Со второго места стартовала КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА – заключительная, как сообщают авторы, часть сериала. Фильм отработал чуть ниже предстартовых прогнозов, освоив 150 млн рублей в России и 161 млн с учетом стран СНГ. Предыдущая часть гастрономической эпопеи дебютировала с 236 млн рублей в СНГ. Но тогда старт пришелся на начало майских праздников. Новый фильм франшизы показал четвертый результат среди дебютов российских комедий после ЖЕНИХА (186 млн), пятой части ЕЛОК (170 млн) и ПРИЗРАКА (170 млн).

«На самом деле все идет по плану. Наш расширенный первомайский уикенд как раз на подходе! При этом, как вы знаете, ничего большого, конкурентного и соразмерного КУХНЕ на этой неделе в прокат не выходит. Поэтому будем продолжать битву за своего зрителя с ФОРСАЖЕМ. Кстати, «сарафан» у нас лучше, если вы следите за индексом популярности на «КиноПоиске», – рассказал в интервью ЭБК генеральный продюсер Yellow, Black & White Эдуард Илоян.

Замкнул тройку лидеров мультфильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ. По официальным данным, в копилке проекта за уикенд 98 млн рублей, кинотеатры в СНГ добавили к этому еще 3 млн. Картина превзошла стартовые результаты САВВЫ. СЕРДЦЕ ВОИНА (90 млн), СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (94 млн в СНГ) и недавней БАЛЕРИНЫ (77 млн). Из российской анимации лучше дебютировали только СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО (119 млн в СНГ) и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК (124 млн в СНГ) – оба незадолго до Нового года.

Расположившись на пятой строчке чарта, НАВАЖДЕНИЕ освоило 25 млн рублей. Немного увереннее два года назад прокат начинал мелодраматический триллер ПОКЛОННИК с Дженнифер Лопез в главной роли – у него было 33 млн рублей в СНГ. За пределами десятки стартовали боевик РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ и ЕСЛИ Б Я БЫЛА МУЖЧИНОЙ – на счету фильмов 1,5 и 1 млн рублей соответственно.

Общая касса Tоп-20 в России составила 665 млн, с учетом СНГ – 715 млн рублей. Это всего на 5% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавил российский блокбастер ЭКИПАЖ.

26.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов