Официальная касса России: у «Ла-Ла Ленда» второй по величине старт среди зарубежных мюзиклов

Вторую неделю подряд лидером российского проката становится КРЕДО УБИЙЦЫ. Занять первое место в чарте ленте не помешало даже внушительное падение в 78%. Экранизация культовой видеоигры заполучила 130 млн рублей в России, еще 12 млн добавили кинотеатры на территории СНГ. На счету фильма 831 млн рублей после 11 дней проката (с учетом СНГ – 886 млн). Позади остался финальный результат ПРИНЦА ПЕРСИИ, у которого было 668 млн в СНГ. Сейчас КРЕДО занимает второе место в списке самых кассовых картин по компьютерным играм в РФ (пальма первенства, напомним, у ВАРКРАФТА). В ближайшие недели боевик с Майклом Фассбендером будет пытаться покорить заветный рубеж в 1 млрд рублей.

Не сдает позиций российский феномен конца 2016-го – начала 2017 годов. ВИКИНГ стойко держится на втором месте чарта, пополняя свою копилку дополнительными 124 млн рублей (в СНГ – 125 млн). Несмотря на неоднозначные отзывы зрителей, картина демонстрирует минимальное падение в десятке уикенда – 68,5%. По итогам выходных касса проекта превысила 1,383 млрд рублей, с учетом стран СНГ речь идет о 1,404 млрд рублей. После 18 дней проката исторической драме с Данилой Козловским не удалось превзойти итоговую кассу российского фильма-катастрофы с тем же актером в главной роли. Очевидно, что планка ЭКИПАЖА (1,427 млрд рублей) князю Владимиру покорится уже на этой неделе. После этого блокбастер Андрея Кравчука возьмет курс на СТАЛИНГРАД.

С третьей строчки стартовал еще один релиз Fox – ПОЧЕМУ ОН?. На счету у новинки 109 млн рублей в российских кинотеатрах (в СНГ – 119 млн). Хулиганская комедия с Джеймсом Франко дебютировала практически вровень с лентой МЫ – МИЛЛЕРЫ, но не дотянула до уровня предыдущего комедийного релиза в российском прокате – НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА, взявшего на старте 134 млн рублей в России. К слову, прокатчик картины более чем доволен стартом и даже не сомневался в том, что она войдет в тройку лидеров. «Потенциал у фильма выше среднего в своей группе. Учитывая прекрасный «сарафан», я полагаю, картина должна неплохо поработать еще и в длину, если кинотеатры не наступят на горло песне группы Kiss», – не без юмора прокомментировала результат в интервью ЭБК директор по прокату компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Марина Бодягина.

Мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД расположился на четвертом месте. Новинка, отметившаяся наибольшим объемом предварительных продаж билетов на четверг, заработала по итогам четырех дней 80 млн рублей (еще 4 млн добавили кинотеатры в СНГ). Это один из лучших стартов среди зарубежных мюзиклов в России. Наиболее близко были ОТВЕРЖЕННЫЕ с 50 млн в первый уикенд (данные по СНГ). Впрочем, российские СТИЛЯГИ Валерия Тодоровского в конце 2008 года дебютировали с 96 млн рублей, а юниверсаловская МАММА МИА! – со 109 млн. ЛА-ЛА ЛЕНД уже заполучил рекордное число «Золотых глобусов», является главным фаворитом «Оскара» и занимает 14-ю строчку Топ-250 на «КиноПоиске» (лучший показатель за последние 5 лет). Так что, вероятнее всего, картину ждет завидная стойкость в прокате.

Замыкают пятерку ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ, добывшие 45 млн рублей и продемонстрировавшие практически такое же падение, как и КРЕДО. После трех недель проката в активе мультфильма 735 млн рублей в России и 763 млн в СНГ. Добраться до показателя предыдущей части франшизы, ленты ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ, у которой было 963 млн в СНГ, уже не получится.

ЗАКОН НОЧИ стартовал с седьмого места. Он освоил 40 млн рублей, что существенно ниже предстартовых прогнозов и недавней РАСПЛАТЫ с тем же Беном Аффлеком (у той было 74 млн на старте). ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ того же прокатчика четыре года назад дебютировали с 67 млн рублей в СНГ.

Еще одна новинка вошла в Топ-10 чарта (девятое место) – и это 2+1. Французская комедия со звездой фильма 1+1 Омаром Си собрала 25 млн рублей, что является половиной общей кассы хита 2012 года. Хоррор «Экспоненты» НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ проявил себя значительно лучше ожиданий, заполучив 15 млн рублей. Это стартовый рекорд среди фильмов ужасов независимого прокатчика и лучший результат для фильмов подобного жанра с начала декабря. Первая за последние 8 лет лента Эмира Кустурицы (и последняя для него в качестве актера) ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ заработала 5,5 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 691 млн, с учетом СНГ – 732 млн рублей. Это на 6% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на второй неделе проката вновь возглавил ВЫЖИВШИЙ.

18.01.2017 Автор: Дмитрий Некрасов