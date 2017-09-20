Официальная касса России: у «Напарника» пятый старт среди российских комедий 2017 года

Первое место российского бокс-офиса, как и американского, осталось за фильмом ОНО. Хоррор, выпущенный в наш прокат компанией «Каро Премьер», освоил 234 млн рублей в России и 242 млн с учетом стран СНГ. Примечательно, что за второй уикенд лента собрала больше, чем предыдущий рекордсмен среди мистических ужастиков ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5 3D – за первый. Картина потеряла всего 43% от кассы феноменального старта. В таком же графике работало первое ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ, но у релиза 2014 года того же прокатчика были куда меньшие кассовые сборы. Всего на счету у экранизации романа Стивена Кинга после 11 дней проката 787 млн в России и 809 млн в СНГ. И сейчас проект на всех парах движется к покорению миллиардного рубежа.

В соревновании двух основных новинок недели победу одержала российская картина. НАПАРНИК начал уикенд с небольшим отставанием от МАМЫ!, но выходные все расставили на свои места. За четыре дня отечественному релизу удалось собрать 71 млн рублей в российских кинотеатрах и 74 млн с учетом площадок, расположенных в странах Содружества. Это пятый результат среди российских комедий в этом году (после КУХНИ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, БАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, ГУЛЯЙ, ВАСЯ и ВЕЗУЧЕГО СЛУЧАЯ!) и только тринадцатый – среди всех отечественных проектов, выходивших в прокат за последние девять месяцев. Картина Даррена Аронофски заработала в России 62 млн рублей и 66 млн с учетом СНГ. Результат оказался посередине между стартовыми показателями триллера ПРОЧЬ (34 млн без учета превью) и ЛЕКАРСТВА ОТ ЗДОРОВЬЯ (96 млн).

Остальные новинки стартовали за пределами первой пятерки. Хоррор КЛАУСТРОФОБИЯ записал на свой счет 15 млн рублей, что немного не дотянуло до рекорда среди ужастиков дистрибьютора «Экспонента Фильм», но в два раза больше, чем у схожего по сюжету фильма КВЕСТ, выходившего в прокат на исходе лета. Драмеди СТАТУС БРЭДА с Беном Стиллером освоило 8 млн рублей. В копилке у французской комедии МАДАМ – 5,5 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 524 млн, с учетом СНГ – 548 млн рублей. Это на 4% меньше, чем было на аналогичном уикенде прошлого года, когда чарт возглавил ЖЕНИХ.

20.09.2017 Автор: Дмитрий Некрасов