Официальная касса России: «Планета обезьян» – в четверке стартов года у Fox

Российский кинопрокат сильно просел по сравнению с предыдущей неделей, падение составило больше 27%. Нынешний уикенд стал худшим с начала мая, общий бокс-офис не смог превысить отметку в 600 млн рублей. Ожидаемым лидером стала продолжающая сезон блокбастеров ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА. Триквел заработал в России 272 млн рублей, кинотеатры, расположенные в странах СНГ, принесли проекту еще 30 млн. Это четвертый старт среди релизов Fox в этом году после БОССА-МОЛОКОСОСА (599 млн в РФ и 654 в СНГ), КРЕДО УБИЙЦЫ (600 млн в РФ и 633 млн в СНГ) и ЛОГАНА: РОСОМАХА (435 млн в РФ и 468 млн в СНГ). По сравнению с дебютом предыдущей части франшизы, РЕВОЛЮЦИЕЙ, картина потеряла 15%.

«Конечно, всегда хочется большего, но мы были готовы к такому незначительному снижению. В целом мы оцениваем старт заключительной части ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН как вполне достойный, особенно учитывая общую тенденцию к снижению зрительского интереса, которую в последнее время показывают некоторые франшизы», – прокомментировала старт проекта директор по прокату компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Марина Бодягина для электронного выпуска БК.

На второе место чарта переместился ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Перезапуск истории потерял 69% стартовой кассы, освоив 132 млн в России и 149 млн в СНГ. Примерно с такой же динамикой в 2012 году на второй неделе отработал НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Впрочем, диснеевские блокбастеры этого года после старта теряли куда меньше: так, 65% лишились СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 и 62% – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ. К понедельнику у ленты накопилось 695 млн рублей в России и 776 млн в СНГ. А это больше, чем было по итогам всего проката у двух картин с Эндрю Гарфилдом.

Российские картины заняли шестую и восьмую строчки. Победителем в этом негласном соревновании вышла картина Романа Каримова ЧЕРНАЯ ВОДА. Триллер заработал порядка 8,5 млн рублей, оставив позади результат ДИЗЛАЙКА (6,4 млн), но уступив таким представителям жанра, как ДИГГЕРЫ (23 млн) и МАРШРУТ ПОСТРОЕН (31 млн). Криминальная комедия Романа Волобуева БЛОКБАСТЕР освоила чуть больше 5,5 млн рублей. Участнику «Кинотавра» этого года удалось больше чем в два раза превзойти предыдущую работу переквалифицировавшегося в режиссера кинокритика – на счету ХОЛОДНОГО ФРОНТА было 2 млн рублей. В десятку также удалось пробиться криминальной драме со звездой «Игры престолов» Николаем Костером-Вальдау ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ. Картина собрала порядка 5 млн рублей.

Практически с одинаковым результатом в 2 млн рублей стартовали японский мультфильм от создателя Покемонов ЖИЛ-БЫЛ КОТ и демонстрировавшаяся на Берлинском кинофестивале ДИКАЯ ИСТОРИЯ. Еще одна премьера уикенда – анимация ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ – получила на свой счет 1,5 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 578 млн, с учетом СНГ – 641 млн рублей. Это на 4% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавил ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО.

19.07.2017 Автор: Дмитрий Некрасов