Официальная касса России: «Пассажиры» – в пятерке лучших стартов космических блокбастеров

Космическая история от режиссера ИГРЫ В ИМИТАЦИЮ взяла на старте в российских кинотеатрах 269 млн рублей (с учетом стран СНГ – 286 млн). Дебютный результат фильма вошел в пятерку лучших среди космических эпопей в России. Позади остались стартовые показатели ГРАВИТАЦИИ (242 млн в СНГ), ЭЛИЗИУМА (231 млн в СНГ) и третьего СТАРТРЕКА (207 млн в России и 218 – с учетом СНГ). Однако превзойти дебюты МАРСИАНИНА и ИНТЕРСТЕЛЛАРА мелодраме все-таки не удалось – на их счету, напомним, было 473 и 379 млн соответственно (речь идет только о российских кинотеатрах).

ПАССАЖИРЫ претендуют на 1 млрд финальных сборов. По силам ли фильму эта задача, покажут грядущие новогодние праздники. Оценивая результаты старта, генеральный директор WDSSPR Антон Сиренко выразил уверенность в том, что высокая планка, которую ставил перед собой прокатчик, вполне достижима: «В целом мы с коллегами рассматриваем полученные результаты как предстартовый квалификационный заезд – знаете, который проходит перед автогонками, чтобы потом в соответствии с его итогами разобрать места перед основным стартом. Я очень рад, что у нас в этом заезде первая позиция и что в новогодний марафон мы входим в хорошей форме».

Пятая часть «елочной» франшизы стартовала значительно хуже предстартовых прогнозов и записала на свой счет 170 млн рублей, добытых в российских кинотеатрах. Страны СНГ добавили к этой сумме еще 17 млн. Предыдущие фильмы линейки показывали более убедительные результаты – первые ЕЛКИ в 2011 году заработали на старте 209 млн в СНГ, спустя год сиквел принес уже 241 млн, через два года третья часть освоила 365 млн рублей за первые четыре дня проката. Даже не совсем привычные для зрителя франшизы ЕЛКИ 1914 два года назад принесли создателям 220 млн рублей (данные также по СНГ). Нынешний старт, по мнению прокатчика, прошел по нижней границе ожиданий.

«Судя по опросам, ЕЛКИ уже настолько срослись с Новым годом, настолько стали частью традиции, что большинство зрителей отложило поход в кино на каникулы. Поэтому мы уверены, что у пятых ЕЛОК окажется другая динамика – они будут сильнее прирастать к праздникам. Сейчас, конечно, всем нам совсем не до комедий. Старый год заканчивается как-то далеко не празднично. Остается только надеяться, что весь этот кошмар останется в високосном 2016-м, а новый год принесет всем нам только хорошее. И наш фильм будет выполнять свою терапевтическую функцию, дарить людям радость и веру в лучшее!», – отметила в интервью ЭБК директор по маркетингу компании «Базелевс» Ольга Агеева.

В тройке лидеров на второй неделе держится ИЗГОЙ, добавивший на свой счет 96 млн рублей (с учетом стран СНГ – 102 млн). Спин-офф теряет 70% дебютной кассы, работая в графике ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ, которые год назад отметились падением на 71%. В российской копилке ленты по итогам прошлой недели – 478 млн рублей.

Наименьшим падением в десятке (59%) обошлась ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА, освоившая в России 37 млн рублей (еще 2 млн добавили кинотеатры СНГ). Всего на счету фильма после 11 дней проката 158 млн в России и 160 млн в СНГ.

С пятой строчки стартовал ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ. Российская картина вышла в субботу, два дня принесли ей 25 млн рублей (с учетом СНГ – 26 млн). С учетом тематики стоит ожидать значительного роста показателей проекта в новогодние праздники. «Статистика всех развлекательных семейно-детских мероприятий в новогодний период (кино, концерты, детские шоу) такова: 20% семей посещает их в период 23–31 декабря, а 80% – c 1-го по 8 января. С учетом позитивного «сарафана» семейной аудитории (мы с представителями компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» в выходные ездили в ряд кинотеатров) есть высокие ожидания значительного роста в праздничный период», – рассказал продюсер Enjoy Movies Георгий Малков.

Интересно, что в СНГ пятое место в чарте заняла МОАНА, накопившая к этому времени 785 млн рублей. На следующей неделе анимация обойдет ТРОЛЛЕЙ и войдет в пятерку самых кассовых мультфильмов 2016 года.

В субботу вместе с ДЕДОМ МОРОЗОМ в формате превью начали свой прокат ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ, добывшие за два дня 23 млн рублей. Основной прицел у проекта также сделан на предстоящие длинные выходные, так что о кассовых рекордах говорить пока рано. Предыдущий мультфильм франшизы два года назад также выходил превью-форматом, но всего лишь на 26 копиях. Нынешний проект стартовал на 792 экранах, в то время как в распоряжении ДЕДА МОРОЗА оказалось 1019 площадок.

«Мы специально ограничивали роспись по количеству сеансов, чтобы добиться полной заполняемости залов. Наша цель была – сформировать «сарафан», «разогреть» аудиторию к дате широкого старта 1 января. Мы довольны первыми цифрами, и наши прогнозы по дальнейшему прокату остаются, как и прежде, высокими, мы рассчитываем на бокс-офис на уровне миллиарда», – поделилась директор по кинопрокату компании «Наше кино» Наталья Шпилькина.

Общая касса Tоп-20 в России составила 672 млн, с учетом СНГ – 720 млн рублей. Это на 15% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на второй неделе проката возглавила седьмая часть ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.

28.12.2016 Автор: Дмитрий Некрасов