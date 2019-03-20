Официальная касса России: у сиквела «Пиковой дамы» – шестой старт среди российских хорроров

В прошедший постпраздничный уикенд кассовые сборы в российском кинопрокате рухнули до самого низкого уровня за последние полтора месяца. Хуже четыре дня в кинотеатрах работали только в конце января.

Расклад сил на первых двух позициях не изменился по сравнению с уикендом, пришедшимся на 8 марта. Так что лидером остался блокбастер КАПИТАН МАРВЕЛ, который отметился падением в 67% и добавил в свою копилку 204 млн рублей в России и 232 млн в СНГ. Динамика картины на втором уикенде оказалась на уровне той, что была у МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. Примерно столько же терял и ДОКТОР СТРЭНДЖ, у которого, правда, были превью-показы. Общая касса проекта после 11 дней в России составила 930 млн рублей, с учетом стран СНГ КАПИТАН МАРВЕЛ уже преодолел рубеж сборов в 1 млрд (1,066).

На втором месте чарта задержался мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3. Падение кассы в данном случае составило 57%, что ниже, чем было у первой части на четвертом уикенде (-72%), но выше, чем у сиквела (-50%). Картина записала на свой счет дополнительно 107 млн рублей в России и 115 млн с учетом стран Содружества. Всего на счету проекта 1,547 млрд рублей в России и 1,668 млрд в СНГ. Уже очевидно, это будет самый успешный мультфильм DreamWorks Animation на российском рынке, ранее первое место удерживал ШРЭК НАВСЕГДА 3D (1,6 млрд рублей).

На третьей и четвертой строчках расположились две новинки, результаты которых оказались крайне близки друг к другу. Хоррор ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ заработал 44 млн рублей в России и 48 млн с учетом СНГ. Это шестой старт среди российских фильмов ужасов после таких картин, как НЕВЕСТА (95 млн), ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА (79 млн), ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62 млн), ЮЛЕНЬКА (56 млн) и ВЕДЬМА (54 млн).

«Я оцениваю результаты как очень неплохие. Сборы подтверждают, что прокатчик и маркетологи хорошо отработали первый уикенд. Эффективно себя показали ролики на ТВ-3 и поддержка в Интернете. Disney предложил, разработал и осуществил определенный план рекламной кампании, также подключилась «Планета Информ». Динамика сборов с четверга показывает неплохой для нашего жанра первый уикенд – не самый лучший, естественно, надеемся, что дальше будет не хуже», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ Константин Буслов.

Фэнтези РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ заработало 42 млн рублей в РФ и 45 млн в СНГ. Результат картины оказался в точности на уровне МОГУЧИХ РЕЙНДЖЕРОВ (42 млн). В топ-10 из новинок вошла также криминальная драма ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ с Николь Кидман в главной роли. Проект собрал 9,7 млн рублей на российских площадках и 10,8 млн с учетом стран СНГ. В данном случае повторился показатель картины ПОРОК НА ЭКСПОРТ (10,8 млн рублей в СНГ).

Общая касса топ-20 в России составила 553 млн рублей, с учетом стран СНГ – 598 млн. Это на 54% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 11% меньше, чем у аналогичного уикенда 2018 года, когда чарт возглавляла картина TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ.

20.03.2019 Автор: Дмитрий Некрасов