Официальная касса России: «Изгой» один сделал больше половины сборов уикенда

Спин-офф ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН взял на старте 324 млн рублей (с учетом стран СНГ – 350 млн). Это немногим больше половины прибыли нынешнего уикенда, но на 60% меньше результата седьмой части космической эпопеи. ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ровно год назад в России заработало ошеломительные 810 млн, установив кассовый рекорд уикенда (спустя два месяца пальма первенства перешла к ДЭДПУЛУ, освоившему 882 млн за четыре дня проката).

Стартовый результат ИЗГОЯ стал для прокатчика, WDSSPR, четвертым в этом году среди игрового кино (после ДОКТОРА СТРЭНДЖА, триквела ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ и КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ). Однако в общей таблице релизов года лента смогла занять лишь девятнадцатое место. Позади остался дебют БОГОВ ЕГИПТА (299 млн в России), но обойти последнюю часть новой трилогии о ЛЮДЯХ ИКС не удалось (384 млн).

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ в этом году завершило прокат с 1,7 млрд в кармане. ИЗГОЙ же рискует не добраться и до отметки в 1 млрд рублей. Гендиректор WDSSPR Антон Сиренко отмечает, что, хотя он и ожидал несколько большей цифры от стартового уикенда, спин-офф должен продемонстрировать хорошую динамику на второй и последующих неделях.

«В среднем по миру показатели [падения] колеблются в районе 50%, у нас несколько более смелые ожидания связаны с очевидным ростом лояльной аудитории после выхода седьмого эпизода саги и кампании, ей предшествующей. Я лично верю в силу «сарафана», и да пребудет с нами сила», – поделился с ЭБК глава дистрибьюторской компании.

Второе место в российском чарте заняла ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА. Драма о борьбе с тяжелейшей депрессией, которая поражает героя Уилла Смита, стартовала значительно лучше прогнозов, заработав 90 млн рублей (еще 1 млн добавили кинотеатры СНГ). Результат КРАСОТЫ пополнил копилку успешных жанровых дебютов «Каро Премьер» – ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ (93 млн в России, 94 млн в СНГ) и СТАЖЕРА (88 млн в России, 90 млн в СНГ). Учитывая хороший «сарафан», проект может рассчитывать на 250+ млн финальных сборов, а при удачном стечении обстоятельств – достигнуть отметки 300 млн рублей, превзойдя финальный результат комедии с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй (294 млн в России и 306 в СНГ).

В тройке лидеров на третьей неделе остается МОАНА. Мультфильм заработал 83 млн рублей в российских кинотеатрах, отделавшись минимальным (-57%) падением в десятке. В СНГ результат у ленты еще лучше – 99 млн рублей обеспечили ей второе место в чарте. Общие сборы спустя 18 дней проката (649 млн в России и 740 в СНГ) позволили полинезийской принцессе стать пятой в списке самых кассовых анимационных проектов «Дисней». В ближайшее время МОАНА попытается потеснить ГОРОД ГЕРОЕВ, пришедший к финалу в России с 811 млн рублей в активе.

На четвертое место опустился НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ. Отвязная комедия работает в графике ПАРНЕЙ СО СТВОЛАМИ, демонстрируя падение на 59%. При этом на счету у фильма с Дженнифер Энистон 56 млн в РФ и 59 млн в СНГ – а это больше, чем на второй неделе освоила криминальная история от режиссера МАЛЬЧИШНИКА В ВЕГАСЕ. Общая касса проекта – 230 млн в РФ и 243 млн в СНГ. Среди релизов «Централ Партнершип Paramount» более убедительные цифры показывал только сиквел ЗНАКОМСТВА С ФАКЕРАМИ (385 млн в СНГ).

Замыкают пятерку лучших СОЮЗНИКИ, заработавшие дополнительные 18 млн рублей в России и 19 млн – с учетом СНГ. Фильм Роберта Земекиса довел общую кассу до 228 млн в России и 242 млн с учетом СНГ и отличился самой высокой средней ценой на билет в десятке чарта – 306 рублей.

С десятого места стартовали ДАРЫ СМЕРТИ, освоившие 8,1 млн рублей. Результат хоррора в точности повторяет дебют АБАТУАРА, которого чуть меньше месяца назад выпускал тот же прокатчик («Экспонента Фильм»).

Больше миллиона рублей смогли положить себе в копилку МИССИЯ: НЕАДЕКВАТНА и ЛЮБОВЬ НЕ ЗА ГОРАМИ. Первый фильм заполучил 3,1 млн рублей, что сравнимо с дебютом ленты С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!, также выпущенной «Вольгой». «Высокогорная комедия» родом из России освоила 1,1 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 640 млн, с учетом СНГ – 693 млн рублей.

21.12.2016 Автор: Дмитрий Некрасов