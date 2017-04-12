Официальная касса России: у «Времени первых» лишь восьмой старт среди фильмов Bazelevs

После ударных трех уикендов подряд с общей кассой более 900 млн рублей российский кинопрокат взял небольшую паузу до выхода восьмой части ФОРСАЖА. Чарт возглавила отечественная картина о первом выходе человека в космос – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ освоило 146 млн рублей, с учетом стран СНГ речь идет о 151 млн. Это восьмой старт среди всех релизов компании Bazelevs – впереди пять фильмов «елочной» франшизы и две части ГОРЬКО!.

Лента выступила значительно хуже ожиданий, но получила в свое распоряжение прекрасные отзывы критиков и отличный «сарафан», благодаря которому в начале новой недели фильм отработал даже лучше, чем в стартовый четверг. Картина с Евгением Мироновым и Константином Хабенским отметилась практически рекордным множителем для отечественных проектов, увеличив бокс-офис к воскресенью в 11,5 раз. Чуть меньше прирост был у ЛЕДОКОЛА, дебютировавшего с 125 млн рублей. ДУЭЛЯНТ в ноябре прошлого года взял на старте 151 млн рублей.

«Честно говоря, мы работали на совсем другие цифры. И только в момент старта стало ясно, что молодежь к четвергу мы не подняли. То, что взрослая аудитория подтягивается только в выходные, это известно, а в нашем случае многие и вовсе отложили поход ближе ко Дню космонавтики», –объяснила в интервью ЭБК директор по маркетингу Bazelevs Ольга Агеева. По ее словам, к тематическому празднику рекламная кампания проекта будет усилена.

Остальные новинки показали куда более скромные результаты. С четвертой позиции стартовала хулиганская комедия УЙТИ КРАСИВО с ветеранами Голливуда в главных ролях. Картина заработала 42 млн рублей, отметившись лучшей наработкой на сеанс среди всех новинок уикенда. Примерно с таким же результатом свой путь в российском прокате начинали НЕСНОСНЫЕ БОССЫ (47 млн в СНГ).

Независимые релизы уикенда расположились на строчках с 11-й по 15-ю. Хоррор БАЙБАЙМЭН собрал 7,6 млн рублей, не сумев добраться до цифр СЛЕНДЕРА (17 млн рублей в СНГ), также выпущенного «Вольгой». Драма ПОСЛЕДСТВИЯ об убийстве швейцарского авиадиспетчера россиянином Виталием Калоевым освоила 7 млн рублей. Российский ответ ГОЛОДНЫМ ИГРАМ и ДИВЕРГЕНТУ – фильм ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ собрал в отечественных кинотеатрах около 6,5 млн рублей. Порядка 5 млн на счету у французской комедии с Дэни Буном ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ. И чуть меньше 3 млн рублей заработала КОРОЛЕВА ИСПАНИИ с Пенелопой Крус.

Общая касса Tоп-20 в России составила 533 млн, с учетом СНГ – 575 млн рублей. Это на 27% меньше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на второй неделе проката возглавила КНИГА ДЖУНГЛЕЙ.

12.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов