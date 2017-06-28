Официальная касса России: у «Трансформеров» лучший старт Paramount с 2015 года

Предпоследний июньский уикенд в российском прокате возглавили ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. Пятая часть франшизы об инопланетных роботах за первые четыре дня заработала 477 млн рублей, еще 30 млн принесли кинотеатры, расположенные в странах СНГ. Это лучший старт среди проектов студии Paramount за последние два года, с момента старта ТЕРМИНАТОРА: ГЕНЕЗИС. Предыдущий фильм, основанный на серии игрушек Hasbro, выходил ровно три года назад в схожий уикенд. Картина с подзаголовком ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ стартовала с 678 млн рублей в России и 720 млн – с учетом СНГ. Таким образом, падение сборов составило 30%. С другой стороны, снижение посещаемости отмечалось еще на третьей части, которую посмотрело на 18% меньше зрителей, чем МЕСТЬ ПАДШИХ (данные по СНГ).

«В целом мы довольны результатами сборов. Падение вполне ожидаемо, так что для нас оно не стало сюрпризом. Основные причины, на наш взгляд, – усталость аудитории от франшизы и потеря интереса к ней», – рассказал в интервью ЭБК директор по прокату «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Другая новинка широкого проката – российская лента ХОЛОДНОЕ ТАНГО ­– стартовала с шестого места. Фильм Павла Чухрая, открывавший кинофестиваль «Кинотавр», освоил порядка 10 млн рублей. Это больше выходившей двумя неделями ранее АННЫ КАРЕНИНОЙ. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО (7,5 млн), но гораздо меньше НЕЛЮБВИ (31 млн), которую, как и ТАНГО, выпускал прокатчик WDSSPR.

Французская комедия Гийома Кане с Марион Котийяр в главной роли ВЕЧНО МОЛОДОЙ расположилась на 11 месте таблицы, заработав 3,1 млн рублей. Чуть меньше 2 млн рублей освоила очередная часть анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО. Около 1 млн на счету у итальянской ленты ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ и меньше миллиона – у исторической драмы с Киллианом Мерфи АНТРОПОИД.

Холдоверы на фоне ворвавшихся в отечественный прокат ТРАНСФОРМЕРОВ потеряли от 57% до 72% кассы. Второе место в чарте заняли ТАЧКИ 3 с 103 млн рублей, третье – МУМИЯ, собравшая 49 млн. Далее следуют не теряющие зрительского интереса ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (24,5 млн) и ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ (23 млн). Прекрасную стойкость на фоне конкурентов демонстрирует МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА, который потерял всего 26% от кассы предыдущего уикенда. Всего в копилке проекта, идущего на российских экранах с 11 мая, уже 700 млн рублей. Однако настоящие чудеса динамики показал независимый проект: французская комедия ОН И ОНА отработала свой второй уикенд с феноменально низким падением в 6%, заполучив 2 млн рублей. Налицо заслуга «сарафана» – у картины прекрасные отзывы зрителей, также ленту хорошо приняли российские кинокритики.

Общая касса Tоп-20 в России составила 726 млн, с учетом СНГ – 780 млн рублей. Это на 41% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавил блокбастер ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ.

28.06.2017 Автор: Дмитрий Некрасов