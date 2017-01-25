Официальная касса России: «Три икса» – в топе лучших стартов Paramount с 2015 года

Лидером чарта стало продолжение истории о Ксандере Кейдже. Фильм ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО заработал на старте в России 301 млн рублей, кинотеатры стран СНГ добавили еще почти 18 млн. ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ с тем же Вином Дизелем в главной роли больше года назад дебютировал в России с 254 млн рублей. Меньше освоили и NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ (213 млн в СНГ), и НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ (112 млн в России). Картина стартовала на уровне ожиданий прокатчика – «Централ Партнершип Paramount».

На втором месте по итогам уикенда расположилась НЕВЕСТА с результатом 100 млн рублей (около 103 млн с учетом СНГ). Лента не только установила новый стартовый рекорд среди российских хорроров (предыдущий был у ПИКОВОЙ ДАМЫ с 62 млн рублей), но и обошла многих голливудских представителей жанра – таких, как ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 3 (100 млн вместе с СНГ), ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ (81 млн в СНГ) и МАМА (79 млн в СНГ).

«Конечно, мы хотели установить рекорд и рады, что у нас совместными усилиями команды продюсеров и команды «Каропроката» получилось это сделать. Огранить этот алмаз хорошей росписью было нашей основной задачей, и могу сказать, что никаких проблем с этим не возникло», – отметил генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев в интервью БК.

Замыкает тройку лидеров комедия ПОЧЕМУ ОН?, заработавшая в российских кинотеатрах на второй неделе 61 млн рублей (в СНГ – 69 млн). После 11 дней проката в копилке проекта 209 млн рублей. Падение по сравнению со стартом у ленты составляет всего 44%. Это существенно лучше, чем было у ее предшественников – НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА (-56% на второй неделе), ПАРНЕЙ СО СТВОЛАМИ (-59%) и ШПИОНОВ ПО СОСЕДСТВУ (-68%).

Отличную динамику демонстрирует и получивший накануне 14 номинаций на «Оскар» ЛА-ЛА ЛЕНД. Мюзикл потерял всего 32% от стартовых сборов, освоив 54 млн в России и 58 млн в СНГ. Общая касса картины приближается к результату аналогичного периода у МАММА МИА! (171 млн рублей у нынешнего участника проката против 184 млн у фильма с Мэрил Стрип по СНГ). Но у мюзикла, основанного на песнях ABBA, было более ощутимое падение на второй неделе (-50%) и стремительное снижение сборов после. У ЛА-ЛА ЛЕНДА же в союзниках полное новостей об «Оскаре» информационное поле и безупречный «сарафан». Потому следует ожидать, что лента с Эммой Стоун и Райаном Гослингом вскоре станет самым кассовым иностранным мюзиклом в России.

На пятом месте в чарте завершает четвертую неделю в российском прокате ВИКИНГ, заполучивший 41 млн рублей. В активе блокбастера 1,458 млрд рублей – теперь это самый кассовый российский фильм 2016 года (ЭКИПАЖ остановился на отметке 1,428 млрд рублей). Догнать СТАЛИНГРАД с его 1,62 млрд рублей, очевидно, уже не получится. Тем не менее уже сейчас ВИКИНГ занимает вторую строчку в списке самых кассовых российских картин.

С первого на шестое место рухнуло КРЕДО УБИЙЦЫ, отметившись максимальным снижением сборов в десятке – 72%. За четыре дня экранизация знаменитой игры добавила в свою копилку 36 млн рублей, доведя общую кассу до 902 млн. Преодолеть желаемый рубеж в 1 млрд сборов в России ассасинам уже не удастся, но это должно произойти в СНГ, где проект накопил 966 млн рублей.

Буквально ворвался в десятку чарта черно-белый РАЙ Андрея Кончаловского, освоивший на старте около 18 млн рублей. Примерно столько же два года назад было у ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ. Лента Алексея Германа, напомним, завершила прокат с результатом в 48 млн рублей (данные по СНГ).

Еще пять новинок недели не смогли преодолеть рубеж в 5 млн рублей. Около 3,5 млн на счету у ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ с Марион Котийяр, почти 3 млн – у триллера ЛОВУШКА, 2,6 млн рублей – у мультфильма ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ. Чуть больше 2 млн рублей освоил на старте хоррор ПРИЗРАК ДОМА БРИАР. Примерно столько же у 45-го выпуска анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО.

Общая касса Tоп-20 в России составила 732 млн, с учетом СНГ – 773 млн рублей. Это на 22% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавила 5-Я ВОЛНА.

25.01.2017 Автор: Дмитрий Некрасов