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«Союзмультфильм» планирует отправить свои проекты в Китай

Компания готовится заключить контракты на дистрибуцию 83 мультфильмов

«Союзмультфильм» отправит в Китай 83 авторских мультфильма. Студия намерена заключить контракт с местным дистрибьютором, сообщает ТАСС. Информацию о продаже проектов на территорию Поднебесной сообщила председатель правления компании Юлиана Слащева, выступая на первом фестивале творческих сообществ «Таврида − АРТ».

«Сейчас «Союзмультфильм» готовится заключить соглашение с одной из китайских компаний на дистрибуцию 83 авторских фильмов, − сказала Слащева. − Китайская сторона берет на себя обязательства дублировать эти фильмы на китайский. Среди них есть победители различных международных фестивалей − «Виват, мушкетеры!», «Доброе сердце», «Два трамвая», «Морошка».

В октябре студия привезет свои проекты на каннский кинорынок MIPJunior. Здесь планируется завершить переговоры с покупателями и заключить контракты. «Мы везем наши новые проекты, в том числе для переговоров с китайскими покупателями, − добавила Слащева. − Были уже китайские компании, которые проявляли интерес к «Простоквашино», но просили больше серий. На сегодня у нас готово 20 серий, и мы уже субтитрируем некоторые из них на китайский». Глава студии добавила, что в планах «Союзмультфильма» создание еще 30 эпизодов мультфильма.

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26.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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