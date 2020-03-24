«Союзмультфильм» начал онлайн-показы авторских мультфильмов

«Союзмультфильм» выложит в свободный доступ в Интернете короткометражные анимационные картины победителей международных фестивалей. Марафон под названием «Союзмульткарантин» пройдет на видеосервисе Vimeo, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на сообщение пресс-службы.

Предложенные зрителям авторские фильмы будут рассчитаны на разные возрастные группы. Об этом будет указано в аннотациях к проектам.

«Авторские короткометражные мультфильмы – двигатель основных процессов в анимационном искусстве, традиционно наши картины широко представлены в программах международных фестивалей и регулярно завоевывают призы, − отметил директор киностудии Борис Машковцев, чьи слова привели в пресс-службе. − При этом у широкого зрителя зачастую нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона – лучший способ это сделать».

Мультфильмы будут размещаться на сервисе постепенно, по одному фильму каждый день. Таким образом, к показу запланировано более 60 картин.

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24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости