«Союзмультфильм» вернул себе часть прав на «Золотую коллекцию» собственных мультфильмов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от пресс-секретаря киностудии Марины Малыгиной. Теперь компания сможет сама продавать права на этот контент на платные каналы в России и за ее пределами. Ранее такие продажи осуществляла компания «Твин СП».

«Твин СП» получила возможность управлять правами на «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма» от Госфильмофонда еще в 2011 году. По контракту эта возможность заканчивалась в 2023 году. В 2018 году студии анимации удалось вернуть себе Интернет-права на эти мультфильмы, и вот теперь − еще и на платные телеканалы. За возможность досрочно прекратить действие договора «Союзмультфильм» заплатил «Твин СП» некую сумму. Ее величина неизвестна. Эти средства были получены от Минкультуры, которая выделила компании под эти и другие цели особую госсубсидию.

«Золотая коллекция» включает в себя более 1 тыс. мультфильмов, среди которых «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и другие. Реализация права показа их на платных каналах России и мира может приносить не меньше 20 млн рублей ежегодно. А вот права на показ коллекции на эфирном телевидении «Союзмультфильм» пока еще себе не вернул. Это произойдет в 2023 году.

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23.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК