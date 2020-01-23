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«Союзмультфильм» вернул себе часть прав на «золотую коллекцию»

Для этого студия воспользовалась субсидией Минкультуры

«Союзмультфильм» вернул себе часть прав на «Золотую коллекцию» собственных мультфильмов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от пресс-секретаря киностудии Марины Малыгиной. Теперь компания сможет сама продавать права на этот контент на платные каналы в России и за ее пределами. Ранее такие продажи осуществляла компания «Твин СП».

«Твин СП» получила возможность управлять правами на «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма» от Госфильмофонда еще в 2011 году. По контракту эта возможность заканчивалась в 2023 году. В 2018 году студии анимации удалось вернуть себе Интернет-права на эти мультфильмы, и вот теперь − еще и на платные телеканалы. За возможность досрочно прекратить действие договора «Союзмультфильм» заплатил «Твин СП» некую сумму. Ее величина неизвестна. Эти средства были получены от Минкультуры, которая выделила компании под эти и другие цели особую госсубсидию.   

«Золотая коллекция» включает в себя более 1 тыс. мультфильмов, среди которых «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и другие. Реализация права показа их на платных каналах России и мира может приносить не меньше 20 млн рублей ежегодно. А вот права на показ коллекции на эфирном телевидении «Союзмультфильм» пока еще себе не вернул. Это произойдет в 2023 году.

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23.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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