«Союзмультфильм» выделит на строительство мультимедийного парка 149 млн рублей

«Союзмультфильм» готов потратить 149 млн рублей на создание на ВДНХ собственного мультимедийного парка. Об этом сообщает «Интерфакс». Тендер на предоставление услуг на строительство размещен на сайте госзакупок. Студия принимает заявки до 6 декабря. Работы, согласно условиям закупки, должны начаться с даты подписания договора и завершиться через три месяца с даты предоставления исполнителю доступа в помещение.

Строительно-монтажные работы по созданию мультимедийного парка «Союзмультфильм» должны пройти в здании павильона №7 «Семена», расположенном на территории ВДНХ. Ожидается, что открытие проекта должно состояться к лету 2020 года. «Это будет первый мультимедийный настоящий парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами. Мы думаем, что и для детей, и для взрослых это будет очень большой центр притяжения», − говорила председатель правления киностудии Юлиана Слащева в начале октября.

Павильон оснастят 7 интерактивными мультимедийными зонами, благодаря которым посетители смогут сделать фото в компании мультперсонажей или сами стать героями мультфильма. Кроме того, гостям парка, помимо традиционных возможностей для творчества, также предложат 3D-рисование, в том числе альбомы-раскраски с дополненной реальностью.

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27.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс