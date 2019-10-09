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«Союзмультфильму» рисуют ребрендинг

Киностудия получит новый логотип, слоганы, шрифты и айдентику

У старейшей анимационной студии страны появится новый логотип. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой. Ребрендинг проведет агентство ONY, известное по работе с Новой Третьяковкой. Бюджет обновления не называется.

По словам Слащевой, ребрендинг позволит студии получить не только новый логотип, но и слоганы («А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе»), шрифты и закрепленные правила изображения персонажей (айдентику). Все это должно способствовать укреплению бренда, а также помочь увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом. Слащева отметила, что с момента основания студии в 1936 году и до сегодняшнего дня у компании фактически не было логотипа, а ее название каждый раз рисовалось по-разному. Новый бренд строился с ориентиром на детей (до 12 лет), а также родителей (30-40 лет), которые смотрели мультфильмы в детстве. 

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09.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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