«Союзмультфильму» рисуют ребрендинг

У старейшей анимационной студии страны появится новый логотип. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой. Ребрендинг проведет агентство ONY, известное по работе с Новой Третьяковкой. Бюджет обновления не называется.

По словам Слащевой, ребрендинг позволит студии получить не только новый логотип, но и слоганы («А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе»), шрифты и закрепленные правила изображения персонажей (айдентику). Все это должно способствовать укреплению бренда, а также помочь увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом. Слащева отметила, что с момента основания студии в 1936 году и до сегодняшнего дня у компании фактически не было логотипа, а ее название каждый раз рисовалось по-разному. Новый бренд строился с ориентиром на детей (до 12 лет), а также родителей (30-40 лет), которые смотрели мультфильмы в детстве.

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09.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ