«Союзмультфильм» сделает питчинги проектов регулярными

«Союзмультфильм» намерен сделать постоянной практику проведения питчингов для отбора новых проектов для собственного производства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова директора киностудии Бориса Машковцева, которые он произнес на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

«У нас точно появится процедура собственных питчингов на «Союзмультфильме», − сказал Машковцев. − Это произойдет, скорее всего, в этом году. Это одна из немногих форм разумного принятия решений о каких-то проектах и разумная форма подачи проектов».

Ранее студия уже проводила питчинги, но в рамках деловой программы Российского открытого фестиваля анимационного кино в Суздале. В 2018 году на фестивале состоялся отбор сценариев короткометражных фильмов, один из которых сейчас находится в производстве. 15 марта 2019 года продюсерский совет «Союзмультфильма» также отобрал проекты двух сценариев сериалов для детей. Компания намерена заняться их разработкой с последующим возможным выпуском пилотных серий.

Первые отборы планируется провести уже в 2019 году. Студию интересуют идеи для мультсериалов и анимационных фильмов.

«У нас самая большая потребность сейчас в идеях для сериалов, рассчитанных на дошкольную аудиторию, с вертикальной структурой, то есть когда каждая серия является законченным сюжетом, но все серии объединены одной законченной системой персонажей, некой единой сверхидеей», − рассазал Машковцев. Его слова приводит ТАСС.

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19.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС