В 2020 году «Союзмультфильм» планирует выпустить 700 часов новой анимации

«Союзмультфильм» поделился информацией о планах на 2020 год. Старейшая анимационная студия страны за это время намерена произвести не менее 700 часов новых мультфильмов. Об этом ТАСС рассказал ее директор Борис Машковцев.

«В 2020 году «Союзмультфильм» планирует выпустить 700 минут анимации, − сказал Машковцев, − Это будут как сериалы, так полнометражные фильмы, авторское кино, в части которого у нас сейчас в производстве 20 фильмов».

Конкретные проекты Машковцев не назвал. Тем не менее, пока студия регулярно выпускает, в частности, новые серии «Простоквашино», проекта для подростковой аудитории «Пиратская школа» о приключениях учеников необычного образовательного учреждения на острове пиратов и мультфильма «Оранжевая корова» о дружном семействе, маме, папе и двух телятах Бо и Зо.

Кроме того, Машковцев рассказал ТАСС о существовании со стороны родителей высокого запроса на мультфильмы с образовательной составляющей. «Союзмультфильм», по его словам, работает над созданием подобного контента для аудитории всех возрастов при участии педагогов и психологов.

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08.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС