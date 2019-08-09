«Союзмультфильм» создаст совместное предприятие со Сбербанком

Сбербанк и «Союзмультфильм» намерены создать совместное предприятие по производству анимационной продукции. Об этом сообщает Forbes. Стороны уже подали в правительство прошение об одобрении покупки «Сбербанком» 80% ООО «Союзмультфильм» − дочернего предприятия ФГУП «Союзмультфильм». Дмитрий Медведев одобрил сделку, рассказал источник Forbes в Минэкономразвития.

Совместное предприятие на первых порах будет производить контент для различных проектов банка, для которых студия предоставит ряд товарных знаков и часть прав на персонажей на условиях роялти, в том числе и на персонажей из так называемой «золотой коллекции». Правда, назвать конкретные сроки создания такого СП стороны затрудняются: это обусловлено статусом «Союзмультфильма» как государственного предприятия, и размерами Сбербанка.

Тем не менее, приход Сбербанка позволит «Союзмультфильму» сознать анимационный кластер и полноценный продюсерский центр. По словам главы студии Юлианны Слащевой, инвестиции банка позволят выйти на международный рынок. Среди возможных направлений также рассматриваются создание парков, открытие собственных магазинов и производство детско-юношеского кино. Создание полной стратегии займет около трех месяцев. Этим занимается консалтинговая компания Roland Berger. Она оценит стоимость лицензий, высчитает долю и определит план первых инвестиций Сбербанка.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

09.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Forbes