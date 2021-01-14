START и «Квартет И» договорились об эксклюзивном сотрудничестве

В течение двух ближайших лет «Квартет И» и START будут производить совместный оригинальный контент, премьеры которого будут проходить на видеосервисе. В рамках сотрудничества первые за свою карьеру «Квартет И» создаст оригинальный сериал. Зрителей ждут фирменный юмор, откровенные разговоры о важном и, конечно, любимые актеры в главных ролях.

«У нас никогда не было такого масштабного сотрудничества с онлайн-платформами, нам приятно и интересно предложение START, договоренности по которому были достигнуты в очень короткие сроки, за что большое спасибо и видеосервису, и нам, − рассказывает Ростислав Хаит. − START предложил стать своеобразным интернет-домом для «Квартера И» на два года, и мы с удовольствием откликнулись на приглашение посетить этот дом, и возможно, поселиться в нем. Мы никогда не снимали сериалы. Новый оригинальный сериал для START станет первым нашим подобным проектом, а потом, согласно контракту, будет и второй, а дальше, я надеюсь, будут и третий, и четвертый, в общем, как пойдет».

«Многолетнее, успешное творчество «Квартета И» сопровождает хороший вкус и интеллигентный юмор, которые без сомнения должны понравиться подписчикам нашего видеосервиса, − говорит Эдуард Илоян, сооснователь видеосервиса START. − Только на START будут одновременно доступны как премьеры оригинальных фильмов и сериалов, так и все созданные Квартетом суперхиты, любимые миллионами зрителей».

Начнется сотрудничество с онлайн-премьеры нового хита «Квартета И» − комедии ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Фильм станет эксклюзивно доступен на START уже 3 февраля.

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14.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: START